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झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा कोल्ड स्टोरेज, किसानों को राहत देने की तैयारी

Mar 18, 2026 03:26 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, रांची
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झारखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की घोषणा की है। यह जानकारी राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा ने विधानसभा में दी।

झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा कोल्ड स्टोरेज, किसानों को राहत देने की तैयारी

झारखंड सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की घोषणा की है। यह जानकारी राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा ने विधानसभा में दी। विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला विधायकों की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और भंडारण की समस्या दूर हो।

विधायक जयराम महतो ने उठाया मुद्दा

मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि फिलहाल राज्य के हर जिले में 5000 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज या तो पहले से मौजूद है या निर्माणाधीन है। इस नई योजना के लागू होने के बाद राज्य में भंडारण क्षमता और मजबूत होगी, जिससे किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। दरअसल, दुमरी से विधायक जयराम महतो ने सदन में यह मुद्दा उठाया था कि पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण किसानों को मजबूरी में अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। इस पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने सरकार की योजना की जानकारी साझा की।

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461 करोड़ से बनी सड़क का एक हिस्सा धस गया

हालांकि, किसानों को कोल्ड स्टोरेज में रखी उपज के बदले ऋण देने के सवाल पर मंत्री ने साफ किया कि फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। विधानसभा में इसी दौरान एक अन्य मुद्दा भी उठा। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने धनबाद जिले में आठ लेन की सड़क के एक हिस्से के धंसने का मामला उठाया। उन्होंने दावा किया कि 461.9 करोड़ रुपये की लागत से बनी 20 किलोमीटर लंबी इस सड़क का एक हिस्सा पिछले 17 महीनों में आठ बार धंस चुका है।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्णा किशोर ने कहा कि यदि धन के दुरुपयोग की आशंका पाई जाती है, तो सरकार इस मामले की जांच जरूर कराएगी। सरकार की यह पहल राज्य के किसानों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बेहतर भंडारण सुविधाएं मिलने से उन्हें बाजार में अपनी फसल का सही मूल्य मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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