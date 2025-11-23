मंडल जी वहां रहते हैं; ED अफसरों को अपना ही घर दिखा फरार हो गया कोयला कारोबारी

संक्षेप: छापेमारी के दौरान एक कोयला कारोबारी ने जिस चालाकी से ईडी अफसरों को चकमा दिया वह चर्चा का विषय बन गया है। झारखंड के दुमका में उस कारोबारी ने ईडी अफसरों को खुद अपने घर का रास्ता बताया और खुद 'पतली गली' से निकल गया।

झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला कारोबार से जुड़े कई लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) की छापेमारी में करोड़ों रुपये कैश, सोना और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। छापेमारी के दौरान एक कोयला कारोबारी ने जिस चालाकी से ईडी अफसरों को चकमा दिया वह चर्चा का विषय बन गया है। झारखंड के दुमका में उस कारोबारी ने ईडी अफसरों को खुद अपने घर का रास्ता बताया और खुद 'पतली गली' से निकल गया।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दुमका के सेजाकोडा गांव में शुक्रवार को सुबह 5 बजे ही ईडी की एक टीम पहुंची थी। टीम यहां अमर मंडल नाम के कारोबारी के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची थी। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 44 ठिकानों पर एक साथ की गई छापेमारी अभियान के तहत टीम उस गांव में पहुंची तो मॉर्निंग वॉक पर निकले एक अमर मंडल से ही उसका पता पूछ लिया। मंडल जैसे ही भांपा कि टीम उसकी ही तलाश में है, उसने बेहद सामान्य तरीके से अधिकारियों को अपने घर का रास्ता बता दिया।

पता जानकर टीम आगे बढ़ी और पीछे से मंडल एक मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। सर्च शुरू होने के बाद अधिकारियों को अहसास हुआ कि उन्होंने जिससे बात की वह खुद मंडल ही था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा कि कोयले के "बड़े पैमाने पर" अवैध खनन, चोरी, परिवहन, भंडारण और बिक्री के संबंध में शुक्रवार को दोनों राज्यों में 44 परिसरों पर छापे मारे गए।

बयान में कहा गया है कि 14 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, आभूषण और सोना, कोयला गिरोह से जुड़े विभिन्न संपत्ति के दस्तावेज और भूमि की खरीद-बिक्री से संबंधित समझौते, कई डिजिटल उपकरण, नेटवर्क द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के खाता बही आदि जब्त किए गए हैं। एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज करने के लिए दोनों राज्यों में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकी का संज्ञान लिया। एजेंसी ने बयान में कहा कि प्राथमिकी से संकेत मिलता है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक विशाल अवैध कोयला आपूर्ति नेटवर्क चल रहा है।