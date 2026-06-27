कोयला खदानों से निकलने वाले माइन वाटर को बोतल में बेचने की तैयारी, जल्द बाजार में आएगा BCCL का ‘कोल नीर’
बीसीसीएल के सीएमडी ने कहा कि पहले चरण में इस पानी का इस्तेमाल कंपनी के अंदर ही किया जाएगा। इसके बाद भविष्य में इसके व्यावसायिक उपयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा
झारखंड के धनबाद में स्थित BCCL के पुटकी-बलिहारी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में करीब दो करोड़ रुपए की लागत से 'कोल नीर' प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है, जिसके निर्माण की प्रगति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां बन रहे बॉटलिंग प्लांट का भी निरीक्षण किया। तय कार्यक्रम के अनुसार 30 जून को कोयला मंत्री कोल नीर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि कोयला मंत्री खुद यहां आएंगे या वर्चुअल तरीके से ऑनलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे।
इस अत्याधुनिक प्रोजेक्ट के तहत कोयला खदानों से निकलने वाले माइन वाटर को अत्याधुनिक आरओ तकनीक से शुद्ध कर पीने योग्य बनाया जाएगा। इसके बाद इसे 'कोल नीर' ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रति मिनट मिलेगा 20 लीटर शुद्ध जल
इस प्रोजेक्ट के तहत पहला बॉटलिंग प्लांट बीसीसीएल के पीबी एरिया में स्थापित किया जा रहा है। पीबी एरिया के जीएम जीसी साहा ने बताया कि इस प्लांट से प्रति मिनट 20 लीटर पानी मिलेगा। इस परियोजना के तहत भूमिगत खदानों के पानी को अत्याधुनिक आरओ तकनीक से शुद्ध कर 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और एक लीटर की बोतलों में पैक किया जाएगा। सीएमडी ने कहा कि पहले चरण में इसे बीसीसीएल में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद भविष्य में इसके व्यावसायिक उपयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।
सीएमडी ने दुग्दा सोलर प्लांट का जायजा लिया
इसके अलावा सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल शुक्रवार को निदेशक मंडल के सदस्यों के साथ दुग्दा स्थित बीसीसीएल के 20 मेगावाट सोलर प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने संयंत्र की कार्यप्रणाली तथा विद्युत उत्पादन की स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति और संचालन संबंधी विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर निदेशकगण और परियोजना से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इस दौरे के दौरान सीएमडी ने दुग्दा पहाड़ी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने बीसीसीएल परिवार की समृद्धि, कर्मचारियों की सुरक्षा तथा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मंगलकामना की। इस अवसर पर मंदिर समिति के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया तथा मंदिर परिसर में उनका पारंपरिक अभिनंदन किया।
कार्यकारी निदेशक ने एएमपी कोलियरी का किया दौरा
उधर एक अन्य घटनाक्रम में कोल इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (सेफ्टी एड रेस्क्यू) चंद्र प्रकाश गर्ग ने शुक्रवार को बीसीसीएल बरोर क्षेत्र की एएमपी कोलियरी का दौरा कर विभिन्न कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओबी फेस. डिपार्टमेंटल कोल फेस समेत कई महत्वपूर्ण कार्य स्थलों का जायजा लिया तथा सुरक्षा व्यवस्था और मानसून के पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से खदानों में कार्यरत कर्मियों की सुरक्षा, मशीनों की रिथति, बारिश में जल निकासी की व्यवरथा एवं गानसून के दौरान संभावित जोखिमों से निपटने के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी ली।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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