झारखंड के कोलकर्मियों को तोहफा, बढ़ गया HRA; कब से होगा लागू
कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनियों के गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार, एचआरए की यह संशोधित दरें एक अक्तूबर 2026 से लागू होंगी।
कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनियों के गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार, एचआरए की यह संशोधित दरें एक अक्तूबर 2026 से लागू होंगी। कोल इंडिया मुख्यालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर सभी सहायक कंपनियों को इसे लागू करने का निर्देश भेज दिया गया है। इस निर्णय से कोल इंडिया और उसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत दो लाख से अधिक कर्मियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे झारखंड के ऐसे 65 हजार से अधिक कर्मियों को लाभ होगा।
HRA की अलग-अलग दरें तय
नई व्यवस्था के तहत एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए की अलग-अलग दरें तय की गई हैं। इसके अनुसार एक्स श्रेणी के शहरों में एचआरए मूल वेतन का 24 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत, वाई श्रेणी में 16 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत तथा जेड श्रेणी में 8 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद कोयला कर्मचारियों को प्रतिमाह न्यूनतम 400 से लेकर अधिकतम 1500 रुपये तक अधिक एचआरए की राशि मिलेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एचआरए की पात्रता और भुगतान से जुड़ी अन्य सभी पुरानी शर्तें व नियम यथावत रहेंगे। आदेश से कोयलाकर्मियों में खुशी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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