हजारीबाग में कोयला कारोबारी की हत्या, भाग रहे बदमाशों ने कार से 6 को रौंदा; भारी बवाल
हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापोखुर्द गांव में गुरुवार देर रात एसयूवी सवार अज्ञात अपराधियों ने कोयला कारोबारी युवक रोहित साव की धारदार हथियार से हत्या कर दी। भागने के दौरान बदमाशों ने 6 लोगों को कुचल दिया।
हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापोखुर्द गांव में गुरुवार देर रात एसयूवी सवार अज्ञात अपराधियों ने कोयला कारोबारी युवक रोहित साव की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इतना ही नहीं घटना को अंजाम देने के बाद भागने के दौरान अपराधियों ने छह लोगों को रौंद दिया। इसमें प्रदीप साव नामक युवक की मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
सूत्रों की मानें तो पिछले दो महीने से बड़कागांव इलाके में अवैध कोयले का कारोबार तेजी से चल रहा था। इसी कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर घटना को अंजाम देने की आशंका है।
मर्डर के बाद बवाल
घटना के बाद पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बड़कागांव चौक जाम कर दिया। प्रतिकार में विधायक रोशन चौधरी ने भी धरना दिया। इलाके में तनाव देख बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। खुद एसपी अंजनी अंजन भी मौके पर कैंप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से जांच रही है। ग्रामीणों के अनुसार घटना से पहले खेल मैदान में खड़ी प्रकाश साव की बोलेरो और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे दोनों वाहन जलकर राख हो गए।
वर्चस्व को लेकर गैंगवार की जताई जा रही आशंका
हजारीबाग। बड़कागांव में वर्चस्व को लेकर घटना सामने आयी है। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वारदात को अंजाम देकर भागने के दौरान अपराधियों की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई। पुलिस ने इस घटना के पीछे आपसी रंजिश, अवैध कोयला कारोबार से जुड़ा विवाद या गैंगवार की आशंका जताई है।
भाग रहे अपराधियों ने छह को रौंदा, एक की मौत
नापोखुर्द निवासी रोहित साव गांव में थे। उसी दौरान अपराधी एसयूवी से पहुंचे और उन्हें घेर लिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अपराधियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर भागने के क्रम में हमलावरों ने एसयूवी से छह लोगों को रौंद दिया। इनमें एक की मौत हो गई। एसडीपीओ ने बताया कि मामले में सात लोगों को पकड़ा गया है।
