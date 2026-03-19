मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों के लिए CM सोरेन का बड़ा ऐलान, शुरू होंगी दो योजनाएं; क्या होगा फायदा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में विपक्ष और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रदेश के विकास का नया रोडमैप पेश किया। साथ ही मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, राज्य की मंईयां को सरकार उद्यमी और बलवान योजना से सशक्त करेगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में विपक्ष और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य के विकास का नया रोडमैप पेश किया। साथ ही मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, राज्य की मंईयां को सरकार उद्यमी और बलवान योजना से सशक्त करेगी।

महिला सशक्तीकरण को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं को खाका पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि मंईयां सम्मान के लाभुकों और वंचित समाज के लोगों को जीविका से जोड़ने के लिए जोहार परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। तीन साल में मंईयां और वंचित समाज की महिलाओं में आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मंईयां बलवान और मंईयां उद्यमी योजना को धरातल पर उतार दिया जाएगा, ताकि इसे महिला स्वावलंबन के अगले स्तर पर ले जाया जा सके। इस दौरान सीएम ने माइक्रो इंटरप्राइजेंज शुरू करने के लिए पांच करोड़ रुपये तक की कैपिटल इंसेंटिव देने की घोषणा भी की।

अब तक 20 हजार करोड़ ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 50 लाख से अधिक महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया। इसके तहत लगभग 20 हजार करोड़ राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने सबसे अधिक बजट महिलाओं और बच्चियों पर ही रखा है। इस बार भी 14 हजार 65 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 34 हजार करोड़ रुपये महिला सशक्तीकरण पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा कि महिलाएं अब निर्णय लेने वाली शक्ति बनी हैं। आने वाले समय में कई ऐसी चीजों को चरणबद्ध तरीके से लाएंगे। राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की पलाश एवं अदिवा ब्रांड की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित किया है। इसे नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन से जोड़ेंगे।

सिंगल इंजन की सरकार ने असंभव को संभव किया हेमंत ने कहा कि पिछले छह सालों में गठबंधन सरकार ने कई चुनौतियां देखीं, कई परिस्थितियां हमारे सामने आईं। ये सिंगल इंजन की सरकार है। कितनी मजबूती और दृढ़ता के साथ हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते रहे, किसी से छिपा नहीं है। सामाजिक सौहार्द्र हमने गढ़ा है। दृढ़ संकल्प के कारण सीमित संसाधनों में असंभव को संभव किया। प्राथमिकता तय कर हर नागरिक की सुरक्षा, हर घर तक भरपेट भोजन, बच्चों को गुणवततापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य पहुंचाना तय किया। उसी मार्ग पर चलते हुए आज यहां कार्य कर रहे हैं।

केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप: सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार की जिजीविषा को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी झारखंड न रुका है और न झुका है। इसके बाद उन्होंने शिक्षा, महिला आत्मनिर्भरता, निवेश और प्रवासी श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। साथ ही विकास की रफ्तार में सहयोग देने में केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप जड़ा।

वैश्विक स्तर पर युवाओं को करेंगे तैयार- यूके के साथ मिलकर नॉलेज कॉरीडोर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वैश्चिक पटल पर पहली बार पहुंचाने में कामयाब हुआ। यूके और झारखंड मे पारस्परिक पार्टनशिप कर नॉलेज कॉरीडोर युवाओं के लिए बनाएं। मरांग गोमगे ओवरसीज स्कॉलरशिप से राज्य के वंचित वर्ग के 50 युवाओं को फुल स्कॉलरशिप के साथ यूके के 30 संस्थानों में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। ऑक्सफोर्ड के सेंट जॉन कॉलेज के साथ आदिवासी युवाओं के पीएचडी के लिए भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा। दिशोम गुरू के आदर्श व उच्च शिक्षा के प्रति सोच को गुरूजी सस्टेनेलब पीएचडी उच्च शिक्षा स्कॉलरशिप योजना दिया जाएगा। 10 युवाओं को हर साल पीएचडी के लिए लंदन के कई कालेजों में रिसर्च के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अंग्रेजी व अन्य भाषा, हेल्थकेयर, हॉस्पिटलिट, टूरिज्म का कौशल पैकेज कॉप्रिहेंसिब स्कील पैकेज कोर्स लाया जाएगा ताकि राज्य के मेहनतकश युवा अपनी प्रतिभा दिखा सकें।

सीएम डाटा एक्लीलेंस प्लेटफार्म बनेगा सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ शहर से पंचायत तक ससमय पहुंचे, आधार भूत संरचनाओं का काम तेजी से चले और कैसे काम हो रहा इसकी मॉनिटरिंग हो, इसके लिए प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है। जो डाटा एनलाइज करेगा। इसके लिए सीएम डाटा इंटेलीजेंस प्लेटफार्म बनाया जाएगा। इसमें तेजी से कार्ययोजनाओं को रफ्तार दे पाएंगे। राज्य के 50 सिविल सर्वेट को हर साल ट्रेनिंग दी जाएगी।

राज्य इकोनोमिक डेवलपमेंट बोर्ड का गठन मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा, कोयला खनन क्षेत्र में हो रहे बदलाव के लिए एनर्जी ट्रांजिशन की नीति को लेकर कौशल विकास, भूमि के बेहतर उपयोगी और इंकम सपोर्ट जैसे विषयों को लेकर लेकर आगे बढ़ेगे। जर्मनी व अन्य देशों के साथ साझा कार्याक्रम में आगे बढ़ेगे। सीएम ने कहा कि खनिज संसाधन, रेयर अर्थ मिनरल, औद्योगिक क्षमता की तरफ निवेशकों का ध्यान खींचा जाए, निवेश व आर्थिक विकास हमारी प्राथमिकता में है। इसी दिशा में झारखंड इकोनोमिक डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह इंडस्ट्री, निवेश, नॉलेज, सोशल वेलफेयर में निवेश पर काम करेगी। राज्य में 2028 तक पांच जगहों पर इको टूरिजम डेस्टिनेशन प्वाइंट बनाया जाएगा। यूके के कई विश्वस्तरीय संस्थानों के साथ मिलकर क्रिटकल मिनरल और क्लीन एनर्जी सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। क्रिटिक्ल व अर्थ मिनरल्स के देश विदेश के विशेषज्ञ के साथ पॉलिशी रोडमैप बनेगा। तकनीकी ज्ञान के लिए ग्लोबल आईटी कंपनियों के सहयोग से आईटी पार्क, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एआई के क्षेत्र को विकसित किया जाएगा।

प्रवासी श्रमिकों पर भी घोषणाएं सीएम ने कहा कि श्रमिक व प्रवासी भाई बहनों के लिए सरकार हमेशा खड़ी हैं, कोई मौत होती है तो सरकार उसे लाएगी। श्रम शक्ति की सहायता के लिए नए कदम उठा रहे हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा संबंधित जो निर्णय लिया, इसपर रिजोल्यूशन भी सदन में आया। मनरेगा में ही 1000 करोड़ का बकाया केंद्र सरकार पर है। वह भी पैसा नहीं आया है। लेकिन नया बोझ डाल रहे हैं। श्रमिक कल्याण के लिए कंप्रिहेंसिव पॉलिशी लेकर आयी है। झारखंउ राज्य शुलभ सहायता योजना बनाएंगे। मेहतनकश व प्रवासियों के लिए प्रवासी भारतीय फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रवासियों के लिए गल्फ व लंदन में प्रवासी सहायता केंद्र भारतसरकार की मदद से खोलेंगे।

युद्ध पर केंद्र सरकार की भूमिका की आलोचना, असम चुनाव पर भी संदेश