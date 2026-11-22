CM हेमंत सोरेन का CJI सूर्यकांत को लेटर, कॉलेजियम से भी गुहार, क्या कर दी मांग?
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने CJI सूर्यकांत और कॉलेजियम को लेटर लिखा है। उन्होंने CJI सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से एक खास गुहार भी लगाई है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजेआई सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को एक लेटर लिखा है। सीएम हेमंत सोरेन ने लेटर में झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की जल्द नियुक्ति का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक के 27 नवंबर को रिटायर होने से पहले उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश कर दी जाए। सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि लंबे समय तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था रहने से न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा प्रभावित होता है।
मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारिक की सिफारिश की मांग
सीएम हेमंत सोरेन ने सीजेआई सूर्यकांत और कॉलेजियम के न्यायाधीशों को लिखे पत्र में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक के 27 नवंबर को रिटायर होने से पहले उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने की मांग की है। हेमंत सोरेन का कहना है कि हाई कोर्ट में लंबे समय तक अंतरिम व्यवस्था रहने से न्यायिक संस्थान में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। यही नहीं पदभार में बार-बार बदलाव होने से हाई कोर्ट में प्रशासनिक कामकाज की निरंतरता और संस्थागत प्रक्रिया भी बाधित होती है।
न्यायिक नेतृत्व की जरूरत बताई
सीएम हेमंत सोरेन ने न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में स्थिर न्यायिक नेतृत्व की जरूरत भी बताई है। सीएम ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश का पद किसी भी हाई कोर्ट के प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज के लिए खास अहमियत रखता है। यदि कॉलेजियम ने तत्काल कदम नहीं उठाया तो झारखंड हाई कोर्ट में एक बार फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अंतरिम व्यवस्था करनी पड़ सकती है।
27 नवंबर को रिटायर हो रहे मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनाक
हेमंत सोरेन ने लिखा है कि झारखंड सरकार के प्रमुख के तौर पर मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनाक 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब तक झारखंड हाई कोर्ट में न तो किसी नए मुख्य न्यायाधीश का नाम तय हुआ है और ना ही किसी जज का झारखंड हाई कोर्ट में पहले से तबादला किया गया है। 9 जनवरी को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले और 19 दिसंबर, 2022 को जस्टिस रवि रंजन के रिटायर होने के बाद से हाई कोर्ट में 4 मुख्य न्यायाधीश रहे हैं।
कॉलेजियम के पुराने फैसले का दिया हवाला
इन चार मुख्य न्यायधीशों में एक का तो कार्यकाल महज दो हफ्ते का था। इस दौरान तीन बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल भी महज दो से छह महीने तक का ही रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कॉलेजियम के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि कामकाज को बेहतर बनाने के लिए किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जज का तबादला पद खाली होने से करीब दो महीने पहले किया जा सकता है। इससे वह हाई कोर्ट के कामकाज से अच्छी तरह परिचित हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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