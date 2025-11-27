Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़CM Hemant Soren says 10k youths to get jobs on Friday as Jharkhand govt completes 1 year
झारखंड में 10 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी की सौगात, CM ने बताया 2050 तक का सरकार का विजन

झारखंड में 10 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी की सौगात, CM ने बताया 2050 तक का सरकार का विजन

संक्षेप:

सीएम सोरेन ने कहा, ‘25 साल हो गए है हमारे राज्य को। हम लोग रजत पर्व मना रहें हैं अपने युवा झारखण्ड का। अब इस राज्य के हमारे होनहार नौजवानों और सभी वर्गों को अपने कंधे इतने मजबूत करने होंगे कि हमारे नेतृत्वकर्ताओं का जो सपना था उसे पूरा किया जा सके।’

Thu, 27 Nov 2025 06:43 PMSourabh Jain पीटीआई, रामगढ़, झारखंड
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार (28 नवंबर) को अपनी सरकार के एक साल पूरा होने पर राज्य के 10 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। इस बात की जानकारी खुद सीएम सोरेन ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान दी। रामगढ़ जिले के लुकैया टांड मैदान में अपने दादा सोबरन सोरेन की 68वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, 'सरकार सन् 2050 तक झारखंड को समृद्ध और दिल्ली, मुंबई तथा गुजरात से भी बेहतर बनाने के विजन पर काम कर रही है।'

सीएम बोले- 10k युवाओं को देंगे रोजगार

कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'शुक्रवार को हमारी सरकार का एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस मौके पर हम 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देंगे।' इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में स्वरोजगार के अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। सोरेन ने लोगों से एकजुट होकर राज्य के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया।

हमारी सरकार गांवों से काम करती है: सोरेन

उन्होंने कहा, 'मैं कहता रहा हूं कि हमारी सरकार रांची से नहीं, बल्कि गांवों से काम करती है। हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और किसानों को समृद्ध बनाना है।' मुख्यमंत्री ने कहा, 'लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हुए जागरूक रहना चाहिए ताकि वे उनका लाभ उठा सकें। हमें बिचौलियों के लिए दरवाजे बंद करने होंगे और इसके लिए मुझे लोगों के समर्थन की जरूरत है।'

'नौकरी भी मिलेगी, स्वरोजगार भी होगा'

इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री ने लिखा, 'हमारे नौजवान साथियों के लिए भी अलग-अलग तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम कार्ययोजना बना कर काम कर रहे हैं और 2050 तक राज्य को खुशहाल झारखण्ड बनाने की ओर भी बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को अबुआ सरकार का भी 1 साल पूरा होने वाला है और लगभग 10 हजार नौजवानों को हम नौकरी देने जा रहे हैं। नौकरी भी मिलेगी, स्वरोजगार भी होगा।'

आगे उन्होंने लिखा, 'हमने पहले भी कहा है हमारी सरकार रांची से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। अभी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे काम जिसमें पदाधिकारियों को सीमित दिनों में आपको हक-अधिकार और योजनाओं से जोड़ने का काम करना है उसे वह समय सीमा के अंदर पूरा करें और पदाधिकारियों को समय के अंदर काम करना भी होगा इसलिए इस बार हमने सेवा का अधिकार सप्ताह नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया है।'

अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, 'आने वाले वर्षों में सरकार की आंख, नाक और कान यहां के हर एक घरों में होंगे। यहां के लोग पदाधिकारियों को नहीं जान पाते हैं। दलालों के जरिए ही काम कराने को कभी-कभी विवश होते हैं। दलालों का दरवाजा बंद करने का काम होगा। इसमें आपका भी सहयोग हमें चाहिए। पूरी कार्यव्यवस्था पर कड़ी नजर रहेगी। जो गलत काम करेगा, सजा का भागीदार होगा।'

सीएम ने अपने दादाजी को दी श्रद्धांजलि

रामगढ़ में आयोजित कार्यक्रम से पहले सीएम ने अपने दादाजी को याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'पूज्यनीय दादाजी अमर वीर शहीद मास्टर सोबरन सोरेन जी के 68वें शहादत दिवस पर शत-शत नमन। हमारे इस राज्य में अलग-अलग जगहों पर कई ऐसे वीर सपूत जन्में जिन्होंने यहां के आदिवासी-मूलवासी; जल, जंगल, जमीन और हक-अधिकार के लिए हम लोगों का नेतृत्व किया और संघर्ष तथा बलिदान भी दिया। जो लोग यहां के लोगों के हक-अधिकार छीनते थे उनके खिलाफ हमारे वीर पुरुखों ने हमेशा अपनी आवाज बुलंद भी रखी। झारखण्ड के वीर शहीद अमर रहें! जय झारखण्ड!'

बता दें कि हेमंत सोरेन ने पिछले साल 28 नवंबर को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 में से 56 सीट पर जीत हासिल की थी।

