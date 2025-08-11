बाबा का शरीर साथ नहीं पर; अपने जन्मदिन पर CM हेमंत को याद आए पिता शिबू सोरेन

जन्मदिन पर सीएम हेमंत सोरेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार समेत कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राहुल गांधी ने कठिन समय में उनके साथ होने का संदेश दिया। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने इस कठिन क्षण में उनके संघर्ष, सादगी और जमीन से जुड़े रहने की सराहना की।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अपने 50वें जन्मदिन पर एक्स पर भावुक पोस्ट किया, लिखा- झारखंड राज्य के निर्माता बाबा (दिशोम गुरु शिबू सोरेन) आज भले ही सशरीर मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हर पल साथ हैं। मुझे विश्वास है कि वे सूरज की हर रोशनी में हैं, हर पेड़ की छाया में हैं, हर बहती हवा में हैं, हर नदी की धार में हैं, हर उस अग्नि की लौ में हैं, जिसमें उन्होंने मुझे सत्य, संघर्ष, कभी न झुककर-निडर होकर जन-जन की सेवा करने की शिक्षा दी। बाबा अब प्रकृति में हैं। अब इस मिट्टी में हैं, हवा में हैं, जंगलों में हैं, नदियों में हैं, पहाड़ों में हैं, गीतों में हैं - उन अनगिनत लोककथाओं की तरह, जो हमेशा अजर-अमर रहती हैं। वीर दिशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहें! जय झारखंड!’

इधर, जन्मदिन पर सीएम हेमंत सोरेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार समेत कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राहुल गांधी ने कठिन समय में उनके साथ होने का संदेश दिया। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने इस कठिन क्षण में उनके संघर्ष, सादगी और जमीन से जुड़े रहने की सराहना की। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय, मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री संजय प्रसाद यादव, झामुमो महासचिव सुप्रियो, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सांसद नलीन सोरेन, विधायक सुरेश पासवान, विधायक समीर मोहंती ने भी शुभकामना व्यक्त की। इसके साथ ही कई लोगों ने नेमरा पहुंचकर और सोशल साइट्स पर मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की।