अचानक मौसम खराब हुआ...; झारखंड विमान हादसे पर क्या बोले CM हेमंत सोरेन

Feb 24, 2026 02:54 pm IST
झारखंड में सोमवार रात को हुए विमान हादसे में सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये विमान मरीज को लेकर दिल्ली जा रहा था लेकिन सिमरिया के जंगली इलाके में स्थित बरियातु पंचायत क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

झारखंड में सोमवार रात को हुए विमान हादसे में सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये विमान मरीज को लेकर दिल्ली जा रहा था लेकिन सिमरिया के जंगली इलाके में स्थित बरियातु पंचायत क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों की दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं जबकि कई खराब मौसम के बावजूद विमान को उड़ान की मंजूरी देने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच हादसे को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है। उन्होंने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए खराब मौसम की बात कही है। हालांकि हादसे के असली कारण जांच के बाद ही सामने आएंगे।

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, ये कल शाम की घटना है और जैसे ही हादसा हुआ, हमें खबर मिली। पूरी प्रशासन तभी से इसमें लगा हुआ है। इसमें सात लोगों की मौत हो गई। काफी दर्दनाक घटना है। अचानक मौसम भी खराब हुआ और अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) अस मामले पर आगे जांच करेगी कि घटना कैसे घटी। इस घटना को लेकर सरकार चिंतित है, गंभीर है।

उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद लापता हो गया विमान

इससे पहले हादसे को लेकर जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया था कि एयर एंबुलेंस ने शाल7.11 पर रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और लगभग साढ़े सात बजे लापता हो गया। वहीं रांची एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने कहा कि खराब मौसम दुर्घटना का एक संभावित कारण हो सकता है, हालांकि सटीक कारण विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगा। इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन सवराजदीप सिंह, संजय कुमार, डॉ. विकास कुमार गुप्ता, सचिन कुमार मिश्रा, अर्चना देवी और धुरु कुमार के रूप में हुई है।

इस बीच, चतरा जिले में शोक का माहौल है। दुर्घटना में मारे गए लोगों के करीबी सदमे में हैं। दुर्घटना में जान गंवाने वाले डॉ. विकास कुमार गुप्ता के पिता बजरंगी प्रसाद ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए अपनी सारी जमीन बेच दी थी। विकास की तैनाती रांची के सदर अस्पताल में थी। प्रसाद ने बताया, उसका सात साल का बेटा है। वह मेधावी छात्र था और उसने ओडिशा के कटक से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। वहीं, 41 साल के संजय कुमार के परिवार के सदस्यों ने इस त्रासदी के लिए खराब स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को जिम्मेदार ठहराया। उनके एक रिश्तेदार ने कहा, अगर रांची में मेरे बहनोई संजय का सही इलाज हो जाता, तो अनमोल जानें बचाई जा सकती थीं। इस घटना में मैंने संजय और बहन अर्चना देवी दोनों को खो दिया। सचिन कुमार मिश्रा के भाई ने बताया कि वह कई वर्षों से नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने कहा, सचिन मेरे लिए सब कुछ था। वह मेरे अपने बच्चे जैसा था। पिछले दो-तीन वर्षों से वह एम्बुलेंस सेवा में काम कर रहा था।

वहीं डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि बीचक्राफ्ट सी90 विमान (वीटी-एजेवी) रांची-दिल्ली मार्ग पर मरीजों को ले जा रहा था तभी वह चतरा जिले की कसरिया पंचायत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ने भारतीय समयानुसार सात बजकर 11 मिनट पर रांची से उड़ान भरी। सात बजकर 34 मिनट पर कोलकाता से संपर्क स्थापित करने के बाद विमान का वाराणसी से लगभग 100 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में कोलकाता से संचार और रडार संपर्क टूट गया। बयान में कहा गया है कि विमान में चालक दल के दो सदस्यों सहित सात लोग सवार थे।

