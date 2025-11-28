झारखंड में कैंसर की दवाओं में मुनाफाखोरी पर लगेगी रोक, CM हेमंत सोरेन के क्या आदेश?

Hindi Newsझारखंड न्यूज़CM Hemant Soren Orders Ban on Profiteering of Cancer Drugs in Jharkhand
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी की जीवन रक्षक दवाओं पर चल रही भारी मुनाफाखोरी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है।
Fri, 28 Nov 2025
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जरा भी देर नहीं लगाई। उन्होंने तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और सभी जिलों के उपायुक्तों को सीधे आदेश दिया। उन्होंने लिखा, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी एवं सभी जिलों के उपायुक्त तत्काल संज्ञान लें एवं इस पर रोक लगायें।
