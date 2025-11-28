Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़CM Hemant Soren Orders Ban on Profiteering of Cancer Drugs in Jharkhand
झारखंड में कैंसर की दवाओं में मुनाफाखोरी पर लगेगी रोक, CM हेमंत सोरेन के क्या आदेश?

झारखंड में कैंसर की दवाओं में मुनाफाखोरी पर लगेगी रोक, CM हेमंत सोरेन के क्या आदेश?

संक्षेप:

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी की जीवन रक्षक दवाओं पर चल रही भारी मुनाफाखोरी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है।

Fri, 28 Nov 2025 10:01 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जरा भी देर नहीं लगाई। उन्होंने तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और सभी जिलों के उपायुक्तों को सीधे आदेश दिया। उन्होंने लिखा, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी एवं सभी जिलों के उपायुक्त तत्काल संज्ञान लें एवं इस पर रोक लगायें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Hemant Soren Jharkhand Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।