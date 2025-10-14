Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Class 12 girl dies, Slapped by principal for wearing slippers to school in Jharkhand

झारखंड में चप्पल पहनकर स्कूल आने की मिली ऐसी सजा, 12वीं की छात्रा ने तोड़ दिया दम

संक्षेप: प्रदर्शनकारियों ने दिव्या की मौत के लिए प्रभारी प्राचार्या द्रौपदी मिंज द्वारा दी गई मानसिक प्रताड़ना को जिम्मेदार ठहराया, और इसके लिए मिंज की गिरफ्तारी की मांग भी की। लोगों के भारी विरोध को देखते हुए मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे।

Tue, 14 Oct 2025 11:09 PMSourabh Jain पीटीआई, गढ़वा, झारखंड
झारखंड के गढ़वा जिले में स्कूल में चप्पल पहनकर आने पर प्रभारी प्राचार्य ने 12वीं कक्षा की जिस छात्रा को थप्पड़ मारा था, करीब महीने भर चले इलाज के बाद मंगलवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना 15 सितंबर को उस वक्त हुई थी, जब दिव्या कुमारी जूते पहनने की बजाय चप्पल पहनकर स्कूल आ गई थी। जिसके बाद स्कूल ड्रेस कोड के उल्लंघन को लेकर उस दिन स्कूल की प्रभारी प्रधानाचार्या द्रौपदी मिंज ने ना केवल उसे डांटा था, बल्कि उसे थप्पड़ भी मारा था। दरअसल छात्रा को सजा इसलिए दी गई थी, क्योंकि चप्पल पहनना स्कूल के ड्रेस कोड के विरुद्ध था।

पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हालांकि शुरुआत में छात्रा ठीक दिख रही थी, लेकिन बाद में वह डिप्रेशन (अवसाद) में चली गई। डाल्टनगंज के एक अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद, उसे रांची के रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने आगे बताया कि मृतक लड़की के माता-पिता ने इस संबंध में बरगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उसकी मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर टिहरी भंडारिया चौक पर मुख्य सड़क पर उसका शव रखकर जाम लगा दिया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। जाम के कारण सड़क यातायात तीन घंटे से अधिक समय तक बाधित रहा।

प्रदर्शनकारियों ने दिव्या की मौत के लिए प्रभारी प्राचार्या द्रौपदी मिंज द्वारा दी गई मानसिक प्रताड़ना को जिम्मेदार ठहराया, और इसके लिए मिंज की गिरफ्तारी की मांग भी की। लोगों के विरोध और सड़क पर लगाए जाम को देखते हुए मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया और जाम हटाने के लिए समझाया। हालांकि आरोपी प्रधानाचार्य मिंज ने इस मामले पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
