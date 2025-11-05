तुलसी विवाह के गांव भ्रमण पर मुस्लिमों ने जताई आपत्ती, फिर जमकर हुई लड़ाई; डेढ़ दर्जन घायल

संक्षेप: यहां हिन्दू मुस्लिम के बीच हुए संघर्ष में करीब डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बुधवार सुबह हुए संघर्ष के बाद गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ डीसी बिमल कुमार मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता शुरू की है।

झारखंड के गिरिडीह से हिंदू-मुस्लिम के बीच लड़ाई-झगड़े का मामला सामने आया है। लड़ाई की वजह, मुस्लिमों द्वारा गांव में तुलसी विवाह के दौरान निकाली जा रही विवाह यात्रा पर आपत्ती जताना है। घटना ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बदगुंदा की है। यहां हिन्दू मुस्लिम के बीच हुए संघर्ष में करीब डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बुधवार सुबह हुए संघर्ष के बाद गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ डीसी बिमल कुमार मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता शुरू की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना के पीछे बताया जा रहा है कि एक दिन पहले मंगलवार को हिंदू समुदाय के लोग तुलसी विवाह को लेकर गांव का भ्रमण कर रहे थे। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई और उसे रोक दिया। इससे हिंदू समुदाय के लोग उग्र हो गए।

लेकिन, बुधवार सुबह हिंदू समुदाय के लोग गोलबंद होकर बदगुन्दा स्थित काली मंडप का बांस बल्ले से घेराव करना शुरू कर दिया। काली मंडप खुला रहने के कारण वहां मुस्लिम समुदाय के लोग बकरी, गाय आदि बांधा करते थे। इसके बाद काली मंडप के घेराव का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया।

बात बढ़ गई और दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई है, जिसमें दोनों पक्षों से करीब डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और खुद डीसी, एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल घायलों को दो एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।