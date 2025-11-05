Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Clashes erupt in Giridih after Muslims object to a village procession for the Tulsi marriage ceremony.
तुलसी विवाह के गांव भ्रमण पर मुस्लिमों ने जताई आपत्ती, फिर जमकर हुई लड़ाई; डेढ़ दर्जन घायल

तुलसी विवाह के गांव भ्रमण पर मुस्लिमों ने जताई आपत्ती, फिर जमकर हुई लड़ाई; डेढ़ दर्जन घायल

संक्षेप: यहां हिन्दू मुस्लिम के बीच हुए संघर्ष में करीब डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बुधवार सुबह हुए संघर्ष के बाद गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ डीसी बिमल कुमार मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता शुरू की है।

Wed, 5 Nov 2025 02:19 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गिरिडीह
share Share
Follow Us on

झारखंड के गिरिडीह से हिंदू-मुस्लिम के बीच लड़ाई-झगड़े का मामला सामने आया है। लड़ाई की वजह, मुस्लिमों द्वारा गांव में तुलसी विवाह के दौरान निकाली जा रही विवाह यात्रा पर आपत्ती जताना है। घटना ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बदगुंदा की है। यहां हिन्दू मुस्लिम के बीच हुए संघर्ष में करीब डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बुधवार सुबह हुए संघर्ष के बाद गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ डीसी बिमल कुमार मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता शुरू की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना के पीछे बताया जा रहा है कि एक दिन पहले मंगलवार को हिंदू समुदाय के लोग तुलसी विवाह को लेकर गांव का भ्रमण कर रहे थे। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई और उसे रोक दिया। इससे हिंदू समुदाय के लोग उग्र हो गए।

लेकिन, बुधवार सुबह हिंदू समुदाय के लोग गोलबंद होकर बदगुन्दा स्थित काली मंडप का बांस बल्ले से घेराव करना शुरू कर दिया। काली मंडप खुला रहने के कारण वहां मुस्लिम समुदाय के लोग बकरी, गाय आदि बांधा करते थे। इसके बाद काली मंडप के घेराव का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया।

बात बढ़ गई और दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई है, जिसमें दोनों पक्षों से करीब डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और खुद डीसी, एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। फिलहाल घायलों को दो एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।

तुलसी विवाह हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन तुलसी (पवित्र पौधा) का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से कराया जाता है। यह शुभ पर्व देव-उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस विवाह के साथ ही शुभ कार्यों जैसे विवाह आदि की शुरुआत का समय माना जाता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।