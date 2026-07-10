लातेहार में रेलवे लाइन के सर्वे पर भारी बवाल, लाठी-डंडे चले; टीम को बनाया बंधक
झारखंड के लातेहार के आरागुंडी गांव में डीवीसी तुबेद कोल परियोजना से रेलवे लाइन के सर्वे को लेकर जमकर बवाल हो गया। गांव के लोग दो गुटों में बंट गए। दोनों गुटों के बीच लाठी-डंडे चले। पुलिस ने सर्वे टीम को सुरक्षित निकाला।
झारखंड के लातेहार के आरागुंडी गांव में शुक्रवार को डीवीसी तुबेद कोल परियोजना से कोयला परिवहन के लिए प्रस्तावित रेलवे लाइन के सर्वे को लेकर जमकर बवाल हो गया। ग्रामीणों ने सर्वे करने पहुंची टीम को करीब एक घंटे तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान गांव के लोग दो गुटों में बंट गए। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। इस हिंसा में कुछ लोग घायल हो गए। बवान की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्वे टीम को सुरक्षित निकाला।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के आरागुंडी गांव में डीवीसी तुबेद कोल परियोजना से कोयला परिवहन के लिए प्रस्तावित रेलवे लाइन के सर्वे को लेकर बवाल हो गया। गांव में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्रामसभा की अनुमति और सूचना के सर्वे नहीं होगा जबकि समर्थक कह रहे थे कि प्रारंभिक सर्वे होने दिया जाए और आगे सहमति से निर्णय लिया जाए।
सर्वे करने पहुंची टीम को ग्रामीणों ने करीब एक घंटे तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान गांव दो गुटों में बंट गया और देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चले। मारपीट में ग्राम प्रधान समेत दो लोग घायल हो गए।
पुलिस ने सर्वे टीम को निकाला बाहर
सूचना मिलने पर लातेहार पुलिस मौके पर पहुंचकर सर्वे टीम को सुरक्षित बाहर निकाला। हालात को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि सर्वे टीम बिना पूर्व सूचना और ग्रामसभा की अनुमति के गांव में पहुंची थी।
ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं होगा सर्वे
परियोजना का विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पारंपरिक पड़हा राजा व्यवस्था लागू है। ऐसे में ग्रामसभा की मंजूरी के बिना किसी प्रकार का सर्वे नहीं होने दिया जाएगा। गांव के लोगों का आरोप है कि प्रशासन और सर्वे टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत किए बिना सर्वे करने का प्रयास किया था जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ।
रेलवे लाइन परियोजना को लेकर गुटबाजी
वहीं ग्रामीण समर्थन और विरोध में दो गुट में बंट गए। रेलवे लाइन के समर्थन में खड़े ग्रामीणों ने कहा कि फिलहाल केवल प्रारंभिक सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सर्वे पूरा होने दिया जाना चाहिए और आगे की प्रक्रिया गांव के सभी लोगों की सहमति से तय की जाएगी। वहीं विरोधी गुट ने कहा कि ग्रामसभा की अनुमति के बिना सर्वे नहीं होने दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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