गिरीडीह में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक की मौत; कई घायल

संक्षेप: झारखंड के गिरीडीह में विवादित पत्थर खदान को चालू कराने के सवाल पर दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष सामने आया है। इस घटना में में घायल हुए एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई।

गिरीडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के दलिया गांव में विवादित पत्थर खदान को चालू कराने के सवाल पर दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष सामने आया है। इस घटना में में घायल हुए एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना मंगलवार सुबह की है। मृतक की पहचान चचघरा निवासी सुरेश प्रसाद वर्मा (50) के रुप में हुई है। इस हिंसक झड़प में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो हैं जबकि ग्रामीण की ओर से एक व्यक्ति रीतलाल प्रसाद वर्मा को पैर में गोली लगने की सूचना है। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है।

सूत्रों के अनुसार यह खदान कई सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन हाल ही में बिहार के नवादा जिला के राकेश चंद्रा ने बिहार के कुछ लोगों के साथ मिलकर खदान का संचालन फिर से शुरू किया था। स्थानीय लीजधारकों ने राकेश चंद्रा नामक व्यक्ति के पास कथित तौर पर उक्त माइंस को चलाने के लिए लिखित एग्रीमेंट कर दिया है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो खदान संचालक के लोगों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। जिससे मामला मारपीट व गोलीबारी तक पहुंच गया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत है। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। सभी घायल व्यक्तियों को जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना में शामिल गोली चलानेवालों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना ने दलिया और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना दिया है। पुलिस गांव में कैंप कर स्थिति को शांत काबू में करने के प्रयास में है। खदान संचालक की तरफ से साहिल कुमार, शिवम कुमार सिंह, सोनू कुमार यादव जख्मी है। इन्हीं के पक्ष का सुरेश प्रसाद वर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। धान लेकर आ रहे दलिया निवासी अरविंद वर्मा 27 की पैर में गोली लगी है। उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों की अगुवाई कर रहे रीतलाल प्रसाद वर्मा भी सिर में पत्थर लगने से घायल हैं।