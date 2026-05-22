भाजपा सांसद ने CJP के फाउंडर को बताया केजरीवाल का कार्यकर्ता, बोले- यह विपक्ष के लिए एक चेतावनी
CJP का पेज सस्पेंड होने के बाद इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा था, ‘इस बात की उम्मीद पहले से थी क्योंकि कल से हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिशें चल रही थीं। लेकिन सरकार का दाव उलटा पड़ गया है।’
देश भर में इस वक्त ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ यानी CJP का सोशल मीडिया अकाउंट काफी ज्यादा चर्चा में है। इसकी लोकप्रियता का आलम इसी बात से समझा जा सकता है कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके फॉलोअर्स की संख्या भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों से भी आगे निकल गई है। इस अकाउंट को बनाने वाले युवक की पहचान अभिजीत दीपके नाम के युवक के रूप में हुई है जो कि वर्तमान में अमेरिका में है और पूर्व में आम आदमी पार्टी से जुड़ा रह चुका है। जिसके बाद अब अभिजीत दीपके पर राजनीतिक हमले भी शुरू हो गए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दीपके को निशाने पर लेते हुए उन्हें अरविंद केजरीवाल का कार्यकर्ता बताया है साथ ही उन पर सोरोस फाउंडेशन से जुड़े होने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में विपक्ष पर भी निशाना साधा है और उससे पूछा है कि क्या आप देश तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों की मदद लेंगे।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर की एक पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा, 'अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी यानि अरविंद केजरीवाल जी का कार्यकर्ता है, यह बोस्टन (अमेरिका) किसके पैसे से गया? क्या इसके रहने और खाने का खर्चा सोरोस फाउंडेशन दे रहा है? यह विपक्ष के लिए एक चेतावनी है, क्या आप देश तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों की मदद लेंगे?'
अपनी पोस्ट के साथ दुबे ने तीन तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें से दो तस्वीरें खुद अभिजीत दीपके द्वारा पूर्व में 'एक्स' पर की गईं पोस्ट की हैं। इनमें से एक पोस्ट को दीपके ने अगस्त 2025 में शेयर किया था, जिसमें एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, 'राहुल गांधी ने बताया कि BJP कैसे फर्जी वोटर जोड़ती है। अब अरविंद केजरीवाल को यह बताते हुए देखिए कि BJP असली वोटरों को कैसे हटाती है। BJP ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शाहदरा में 11,000 वोट हटाने की मांग की थी। AAP यह सीट 5,178 वोटों से हार गई थी।'
'कोई भी दूरी AAP से मेरी प्रतिबद्धता को कम नहीं कर पाएगी'
वहीं निशिकांत दुबे ने अभिजीत द्वारा शेयर की गई दूसरी पोस्ट का जो फोटो शेयर किया, उसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया अभिजीत को गले लगाते दिख रहे हैं, इस फोटो को शेयर करते हुए अभिजीत ने लिखा था, 'हर चीज के लिए धन्यवाद, मनीष सिसोदिया सर। आपके साथ काम करते हुए आपने मुझे जितने भी अवसर दिए, उन सभी के लिए मैं सचमुच आभारी हूं। आपके मार्गदर्शन को अपना मार्गदर्शक बनाकर मैं बोस्टन के लिए रवाना हो रहा हूं। कोई भी दूरी AAP के प्रति मेरी प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) को कभी कमजोर नहीं कर पाएगी।'
बता दें कि अचानक मिली लोकप्रियता और धड़ाधड़ बढ़ रहे फॉलोवर्स की संख्या के बाद गुरुवार को CJP के 'एक्स' अकाउंट पर रोक लगा दी गई थी, हालांकि कुछ ही देर बाद इसे चलाने वालों ने 'कॉकरोच इज बैक' नाम से एक नया हैंडल बना दिया। हालांकि बता दें कि यह कोई रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी के विरोध स्वरूप व्यंग्यात्मक रूप से सोशल मीडिया पर बनाया गया एक पेज है, जिसके जरिए समाज में व्याप्त विभिन्न मुद्दों को उठाया जा रहा है।
CJP का पेज सस्पेंड होने के बाद इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने पीटीआई से बात करते हुए कहा था, 'इस बात की उम्मीद पहले से थी क्योंकि कल से हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिशें चल रही थीं। लेकिन सरकार का दाव उलटा पड़ गया है।' दीपके के अनुसार कॉकरोच जनता पार्टी के 'एक्स' पर 2 लाख 1 हजार फॉलोअर्स थे। यह पार्टी भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की इस टिप्पणी के बाद अस्तित्व में आई जिसमें उन्होंने वरिष्ठता की मांग कर रहे एक वकील पर नाराजगी जताते हुए 'परजीवी' और 'कॉकरोच' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।
दरअसल यह पूरा विवाद पिछले शुक्रवार को उस वक्त शुरू हुआ था, जब सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना 'कॉकरोच' से करते हुए कहा था कि वे आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर व्यवस्था पर हमला शुरू कर देते हैं। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा हासिल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे एक वकील को फटकार लगाते हुए यह टिप्पणी की थी। पीठ ने कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे 'परजीवी' मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और पूछा था कि क्या याचिकाकर्ता भी उनके साथ जुड़ना चाहता है। यहां तक कि पीठ ने याचिकाकर्ता वकील से कहा था, 'पूरी दुनिया वरिष्ठ अधिवक्ता बनने की पात्र हो सकती है, लेकिन कम से कम आप इसके पात्र नहीं हैं।'
हालांकि कॉकरोच वाली टिप्पणी के बाद हुए विवाद को देखते हुए प्रधान न्यायाधीश ने बाद में स्पष्टीकरण दिया था कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है और उनके बयान विशेष रूप से उन लोगों पर केंद्रित थे जो 'फर्जी डिग्रियों' के माध्यम से वकालत के पेशे में प्रवेश करते हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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