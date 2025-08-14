सूर्य नारायण हांसदा एनकाउंटर की जांच करेगी CID, एक बड़ी आशंका
भाजपा, झाविमो और जेकेएलएम जैसी पार्टियों से चार बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्य नारायण हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। अब इसकी जांच सीआईडी करेगी। किसे इस एनकाउंटर पर संदेह है?
भाजपा, झाविमो और जेकेएलएम जैसी पार्टियों से चार बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्य नारायण हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। अब इसकी जांच सीआईडी करेगी। गोड्डा पुलिस द्वारा बोआरीजोर थाना में दर्ज मुठभेड़ के केस के आधार पर सीआईडी नया मामला दर्ज करेगी। जानकारी के मुताबिक, सूर्या हांसदा के साथ एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दी गई है। रिपोर्ट में सीआईडी से जांच की अनुसंशा की गई है। वहीं, गोड्डा पुलिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने का पूरा घटनाक्रम है।
अर्जुन मुंडा बोले-पुलिस की कार्रवाई संदेहास्पद
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पुलिस ने जिस तरह आदिवासी नेता सूर्या हांसदा के खिलाफ कार्रवाई की, वह कई संदेह खड़ा करता है। वक्त ने एक आदिवासी को अपराधी बनाया, लोकतंत्र ने मंच दिया, लेकिन पुलिस ने आखिरी सांस छीन ली। सूर्या हांसदा चार बार चुनाव लड़ चुके थे, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करते थे।
छवि रंजन के केस में ईडी को नोटिस
रांची। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
छवि रंजन 4 मई 2023 से जेल में : ईडी ने सेना की जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। छवि रंजन 4 मई 2023 से जेल में बंद हैं। इस मामले में 13 और 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की थी। ईडी ने छवि रंजन, बड़गाई अंचल के उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद समेत 18 लोगों के 22 ठिकाने पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी ने जमीन के फर्जी डीड और दस्तावेज बरामद किये थे।