JPSC मामले में CID ने दाखिल की दूसरी पूरक चार्जशीट, जांच में ये खुलासे
14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली की जांच कर रही सीआईडी ने विशेष अदालत में दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार समेत 10 आरोपियों को शामिल किया गया है। इन सबको जांच एजेंसी ने अगस्त में गिरफ्तार किया था।
14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली की जांच कर रही सीआईडी ने विशेष अदालत में दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार समेत 10 आरोपियों को शामिल किया गया है। इन सबको जांच एजेंसी ने अगस्त में गिरफ्तार किया था। शेष 12 आरोपियों पर अगली चार्जशीट संभवत: दिसंबर महीने में दाखिलकी जाएगी।
नकद और RTGS के माध्यम से भी लिए गए पैसे
जांच का महत्वपूर्ण पहलू अभ्यर्थियों से पैसे की वसूली, बिचौलियों के नेटवर्क और बैंक खातों के माध्यम से हुए संदिग्ध लेन-देन का है। वहीं परीक्षा एजेंसी, आयोग के अधिकारियों और बिचौलियों के बीच कथित आर्थिक गठजोड़ की तस्वीर भी है। सीआईडी की जांच में सामने आया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा में सफलता दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से नकद के अलावा आरटीजीएस, यूपीआई और हवाला के माध्यम से भी पैसे लिए गए। आरोपियों के बैंक खातों और मोबाइल की कॉल डिटेल के विश्लेषण से लेनदेन तथा आपसी संपर्क की कड़ियां जोड़ी गई हैं। वहीं 20-20 लाख रुपये में परीक्षा पास कराने का सौदा भी सीआईडी की जांच के दायरे में है।
अब तक 34 आरोपी गिरफ्तार
उल्लेखनीय है कि जांच एजेंसी ने अब तक इस मामले में 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांग्ते समेत 12 के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इनके खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट: बुद्धेश्वर भगत, रमेश कुमार और उमेश कुमार (गिरफ्तारी 5 अगस्त), उमाकांत उरांव, मनोज कुमार, धर्मेंद्र कुमार, रक्षक सिंह और रौशन केरकेट्टा (गिरफ्तारी 6 अगस्त), अरुण कुमार (गिरफ्तारी 13 अगस्त), ब्रज कुमार राम (गिरफ्तारी 17 अगस्त)
● अभ्यर्थियों से मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और हस्ताक्षरित खाली चेक लिए गए।
● बुद्धेश्वर के लैपटॉप से 24 अभ्यर्थियों की सूची मिली, जिनमें 11 प्रारंभिक परीक्षा में सफल थे।
● अभय तिवारी के ठिकाने से 5.50 लाख रुपये नकद, लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए गए।
● बैंक खातों, पासबुक, केवाईसी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में शामिल।
● कुछ रकम कागजी कंपनियों के खातों में निवेश की आशंका।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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