झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के बीच CID का बड़ा ऐक्शन, 18 ठिकानों पर छापेमारी
झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सैंकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी बड़ी कार्रवाई की है।
झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले सैंंकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है लेकिन छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच सीआईडी ने रविवार देर रात से सोमवार दोपहर तक रांची, पलामू समेत राज्य के 18 ठिकानों पर छापेमारी की। ये ठिकाने जेपीएससी के पूर्व सदस्य सानंद प्रकाश, अभय तिवारी सिंडिकेट के सहयोगियों के हैं। कार्रवाई बोकारो, हजारीबाग, धनबाद में भी की गई। इस दौरान कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल, बैंकों के पासबुक, चेकबुक, छात्रों के ओएमआर शीट्स की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड, अंकपत्र भी बरामद किए हैं। वहीं हजारीबाग से दो युवक प्रदीप यादव और लालू यादव को हिरासत में लिया। दोनों अभय तिवारी से जुड़े हैं।
धुर्वा और नामकुम में खंगाले आवास
रांची में सीआईडी टीम ने अभय तिवारी के पूर्व सहयोगी आदित्य पांडेय के नामकुम स्थित आवास में छापेमारी की। आदित्य की बहन ने भी 14वीं जेपीएससी परीक्षा पास की है। सीआईडी ने ओएमआर शीट मांगी, जिसे वह उपलब्ध नहीं करा सकी। वहीं धुर्वा सेक्टर टू की साइट पांच स्थित शिक्षक पंकज के घर पर भी दबिश दी। इसके अलावा पूर्व जेपीएससी सदस्य सानंद प्रकाश के बोकारो सेक्टर 3 स्थित सरकारी आवास खंगाले। सीआईडी ने अभय के भाई अक्षय से भी ओएमआर शीट मांगी है, पर उपलब्ध नहीं करा पाया है।
कोचिंग सेंटर पर भी छापे
जांच एजेंसी ने सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर में भी छापे मारे। जांच में पता चला है कि कोचिंग संस्थानों की मदद से अभय अभ्यर्थियों को झांसे में लेता था। परीक्षा पास कराने के एवज में वसूली भी की जाती थी। इसलिए जांच एजेंसी कोचिंग सेंटर की भूमिका की पड़ताल भी कर रही है।
अलग-अलग भर्ती एजेंसियों से मांगे गए दस्तावेज
सीआईडी ने परीक्षा संचालन एजेंसी टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर और बाद में सीजीएल से बहाल अभय तिवारी के बारे में राज्य व केंद्र की परीक्षा एजेंसियों से भर्ती से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। अभय के अभ्यर्थी रहने से जुड़े तमाम अभिलेख, आवेदन पत्र, मूल्यांकन अभिलेख, चयन प्रक्रिया का विवरण समेत अन्य सूचनाएं मांगी गई हैं। सीआईडी ने जांच में पाया है कि अभय तिवारी ने 2018 में दारोगा, 2013 में नेवी की लिखित परीक्षा, 2014 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में की लिखित परीक्षा समेत अन्य परीक्षाएं पास की थीं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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