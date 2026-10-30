JPSC केस में CID का बड़ा खुलासा! ITI की आड़ में पहले से काम कर रही थी TDPL
जेपीएससी की परीक्षाओं की अनियमितता के मामले में सीआईडी की चार्जशीट से नए खुलासे हुए हैं। सीआईडी की चार्जशीट में यह बात सामने आयी है कि जेपीएससी में काम आवंटन के पूर्व भी टीडीपीएल गलत तरीके से आईटीआई लिमिटेड की आड़ में परीक्षाओं के आयोजन से जुड़ी थी।
जेपीएससी की परीक्षाओं की अनियमितता के मामले में सीआईडी की चार्जशीट से नए खुलासे हुए हैं। सीआईडी की चार्जशीट में यह बात सामने आयी है कि जेपीएससी में काम आवंटन के पूर्व भी टीडीपीएल गलत तरीके से आईटीआई लिमिटेड की आड़ में परीक्षाओं के आयोजन से जुड़ी थी। वहीं, सीआईडी ने जांच में पाया है कि वित्त विभाग के द्वारा वर्ष 2024 में जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेस मैनुअल लागू है। जून 2025 को टीडीपीएल को काम दिए जाने के समय यह मैनुअल लागू था। इस मैनुअल के नियम के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक का काम देने के लिए खुला टेंडर निकालना जरूरी था। लेकिन बिना टेंडर के सीधे टीडीपीएल को काम दिया गया। सीआईडी की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का निष्पक्ष तरीके से चयन के अनुसार सबको बराबर मौका देना होता है। लेकिन टीडीपीएल के चयन के लिए दिखावे की प्रतियोगिता कराई गई। इसके लिए दो कंपनियों के नाम पर फर्जी तरीके से कागजात दिए गए।
टीडीपीएल 2024 से ही आईटीआई की आड़ में कर रही थी काम
सीआईडी की चार्जशीट के अनुसार जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा में कार्यरत एजेंसी आइटीआई के संबंध में छानबीन करने पर पता चला कि जेपीएससी की ओर से 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा संचालन के लिए पहले आईटीआई को काम दिया गया था। लेकिन आईटीआई ने काम टीडीपीएल को सबलेट कर दिया। जांच में आए तथ्यों के अनुसार सबसे पहले क्रिरीट नामक कंपनी बनाई गई थी। टीडीपीएल कंपनी के कहने पर यह कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा से काम के सिलसिले में मिला था। लेकिन तब जेपीएससी के द्वारा निजी कंपनी के बजाय पीएसयू आइटीआई लिमिटेड से काम लेने की बात सामने आने पर टीडीपीएल के लोग आइटीआई कंपनी का पेपर लेकर लोकल व्यक्ति नंदलाल के माध्यम से जेपीएससी के चेयरमैन से लाइजिनिंग के लिए मिले थे।
आईटीआई के पेपर पर काम मिलने के बाद टीडीपीएल को काम सबलेट कर दिया गया था। टीडीपीएल की ओर से अभियुक्त कृष्णा को जेपीएससी में काम के लिए अधिकृत किया गया था। इस तरह से टीडीपीएल 2024 से ही आईटीआई की आड़ में काम कर रही थी। आईटीआई लिमिटेड के हटने के बाद 11-13वीं जेपीएससी के इंटरव्यू व परीक्षा का फाइनल रिजल्ट टीडीपीएल ने तैयार किया था।
कंपनी ने नहीं दिया था काम के लिए आवेदन
सीआइडी के द्वारा टीडीपीएल के अतिरिक्त टेंडर में शामिल दो अन्य एजेंसी एएलपीएस सॉल्यूशन एवं नेव असेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक से पूछताछ की गई है। दोनों कंपनी के निदेशक एक ही व्यक्ति गौरव भूटानी हैं। सीआईडी को दिए बयान में उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी के द्वारा जेपीएससी के किसी टेंडर में शामिल होने के लिए प्रपोजल लेटर नहीं दिया था। सीआइडी की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त दोनों कंपनी को इंपैनल करने के उद्देश्य से फर्जी तरीके से शामिल किया गया था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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