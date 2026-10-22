खूंटी में चर्च के फादर पर हमला, विरोध में 6 घंटे चला बवाल; हालत गंभीर
खूंटी में चर्च के फादर पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले के बाद इलाके में बवाल हो गया और 6 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान फादर बराला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। उनका इलाज किया जा रहा है।
आरसी संत मिखाइल मध्य विद्यालय खूंटी के प्राचार्य और संत मिखाइल महागिरजाघर के पुरोहित फादर बेनेदिक्त बारला पर मंगलवार रात अज्ञात अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया। बुधवार सुबह वे खून से लथपथ मिले, जिसके बाद उन्हें खूंटी सदर अस्पताल में इलाज के बाद रांची के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर है। घटना के विरोध में बुधवार को लोगों ने खूंटी बंद करा कर साढ़े छह घंटे सड़क जाम कर हंगामा किया। बाद में डीसी, एसपी के आश्वासन पर जाम खत्म हुआ।
स्कूल में खून से लथपथ पड़े थे फादर बारला
आरसी चर्च के फादर निकोलस के अनुसार, सुबह स्कूल पहुंची एक महिला ने फादर बारला को घायल अवस्था में देखा और पारिस हाउस पहुंचकर इसकी जानकारी दी। पुलिस महिला की तलाश कर रही है। घटनास्थल पर स्कूल के कार्यालय के सामान बिखरे थे। वहां खून के निशान मिटाने के प्रयास के संकेत मिले हैं। फादर का मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है।
क्या बोले एसपी
इस मामले पर बात करते हुए खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में घटना मंगलवार रात करीब नौ बजे की प्रतीत होती है, जब फादर परिसर का निरीक्षण करने निकले थे। आशंका है कि घात लगाए दो-तीन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है।
उधर, प्रदर्शनकारियों ने डीसी को नौ सूत्री मांगपत्र सौंप कर एसआईटी गठन, फॉरेंसिक जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं मार्शल बरला और अध्यक्ष चंद्र प्रभात मुंडा ने घटना के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए गंभीर जांच की मांग की है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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