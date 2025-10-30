दादी को डूबने से बचाने के लिए तालाब में कूदे बच्चे, मासूम भाई-बहन की मौत, महिला की हालत गंभीर

संक्षेप: मासूम भाई-बहन ने अपनी दादी को बचाने की जी-जान लगाकर कोशिश की, लेकिन अंत में दोनों मौत से भी जंग हार गए। बच्चों की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है।

झारखंड के लातेहार से दिल को छल्ली कर देने वाली दुखद खबर सामने आई है। यहां के चंदवा के रक्सी गांव में एक दादी तालाब में डूबने लगीं, तो मासूम बच्चे उन्हें बचाने के लिए पानी में उतर गए। मासूम भाई-बहन ने अपनी दादी को बचाने की जी-जान लगाकर कोशिश की, लेकिन अंत में दोनों मौत से भी जंग हार गए। बच्चों की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है।

घटना चंदवा थाना क्षेत्र के जमीरा पंचायत के रक्सी गांव की है। यहां के दैफारम तालाब में 8 साल की छोटी कुमारी और 5 साल का उसका छोटा भाई सुशांत प्रजापति की डूबने से मौत हो गई है। दादी तेतरी देवी की हालत गंभीर है। परिवार में दो मासूम बच्चों की मौत से हालत गंभीर है।

गांव वालों ने बताया जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, दादी और बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया। और ग्रामीणों की मदद से सभी को सामुदायिक स्वस्थय केंद्र चंदवा लाया गया। तेतरी देवी का इलाज चल रहा है। तीनों तालाब में नहाने गये थे। इसी क्रम मे बच्चों की दादी डूबने लगी। दादी को डूबता देख बच्चों ने उन्हे बचाने का प्रयास किया। लेकिन, बच्चे गहरे पानी में चले गए और बचाने के क्रम में उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई।