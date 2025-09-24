झारखंड में आदिवासी बच्चों और नन से 5 घंटे तक पूछताछ, ऐक्शन में JSMC

झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (JSMC) ने मंगलवार को एक मामले पर ऐक्शन लिया है। एक हिंदू संगठन द्वारा एक नन और 19 आदिवासी नाबालिगों से रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन के संदेह में करीब पांच घंटे तक कथित तौर पर पूछताछ किए जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया और अब जवाब मांगा है।

झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (JSMC) ने मंगलवार को एक मामले पर ऐक्शन लिया है। एक हिंदू संगठन द्वारा एक नन और 19 आदिवासी नाबालिगों से रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन के संदेह में करीब पांच घंटे तक कथित तौर पर पूछताछ किए जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया और जवाब मांगा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने शुक्रवार रात दक्षिण बिहार एक्सप्रेस से उतरने के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन पर कैथोलिक नन और आदिवासी बच्चों से धर्म परिवर्तन के बारे में कथित तौर पर पूछताछ की थी। उन्होंने कहा कि हमें मीडिया के माध्यम से रेलवे पुलिस द्वारा कैथोलिक नन और नाबालिग लड़के-लड़कियों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिली।