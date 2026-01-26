Hindi Newsझारखंड न्यूज़child theft in hazaribagh women snatches new born from mothers hand
झारखंड में एक और बच्चा चोरी, महिला मां के हाथ से चुरा ले गई मासूम
झारखंड के हजारीबाग में एक और बच्चा चोरी की घटना सामने आई है। के लक्ष्मी पेट्रोल पंप के समीप सोमवार को महज 3 दिन के नवजात शिशु को उसकी मां के हाथ से एक अज्ञात महिला बहला-फुसलाकर लेकर फरार हो गई।
Jan 26, 2026 07:47 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
