झारखंड में एक और बच्चा चोरी, महिला मां के हाथ से चुरा ले गई मासूम

झारखंड में एक और बच्चा चोरी, महिला मां के हाथ से चुरा ले गई मासूम

संक्षेप:

झारखंड के हजारीबाग में एक और बच्चा चोरी की घटना सामने आई है। के लक्ष्मी पेट्रोल पंप के समीप सोमवार को महज 3 दिन के नवजात शिशु को उसकी मां के हाथ से एक अज्ञात महिला बहला-फुसलाकर लेकर फरार हो गई।

Jan 26, 2026 07:47 pm IST Mohammad Azam
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
