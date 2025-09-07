child sold to broker found after action of cm hemant soren 50 हजार में बेच दिया था अपना बच्चा, CM हेमंत सोरेन ने लिया ऐक्शन; मां-बाप को मिला वापस, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
झारखंड न्यूज़

झारखंड में गरीबी के चलते एक महीने के बच्चे को उसके पिता ने 50 हजार रुपये में बेच दिया था। मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर संज्ञान लिया। अब बच्चा बरामद कर लिया गया है।

Mohammad Azam पीटीआई, पलामूSun, 7 Sep 2025 02:33 PM
झारखंड में गरीबी के चलते एक महीने के बच्चे को उसके पिता ने 50 हजार रुपये में बेच दिया था। मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर संज्ञान लिया। सीएम ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए और बच्चे को बरामद कर लिया गया।

यह घटना पलामू जिले के लेस्लीगंज क्षेत्र की है। लेस्लीगंज सर्किल ऑफिसर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि दंपति ने गरीबी के चलते अपने नवजात बेटे को एक दूसरे दंपति को बेच दिया। मामला उजागर होते ही जिला प्रशासन ने परिवार की मदद के लिए 20 किलो राशन दिया।

माता-पिता की मजबूरी

अपने बच्चे को दलाल से बेचने वाले पिता ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला है। बच्चे के पिता रामचंद्र राम ने कहा कि मेरे पास न तो इलाज के लिए पैसे थे और न ही बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम कर सकता था। रामचंद्र ने कहा कि मेरी पत्नी पिंकी देवी बच्चे के जन्म के बाद से बीमार है। मैं कई महीनों से बेरोजगार हूं, बारिश की वजह से काम बंद है। हम सड़क किनारे टीन के छप्पर के नीचे रहने को मजबूर हैं। इसलिए बच्चे को बेचने का फैसला किया।

रामचंद्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले हैं। वो बीते 15 सालों से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ झारखंड के लोटवा गांव में रह रहे हैं। रामचंद्र ने बताया कि वो अपने दैनिक जीवन के खर्चों के लिए मजदूरी करते हैं, लेकिन काम न मिलने पर भीख तक मांगनी पड़ जाती है। परिवार के पास न तो आधार कार्ड था और न ही राशन कार्ड, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है।

इस मामले पर बात करते हुए राम चंद्र की पत्नी और बच्चे की मां पिंकी देवी ने बताया कि उनके पिता ने थोड़ी जमीन दी थी, जिस पर झोपड़ी बनाई थी, लेकिन भारी बारिश में वह भी गिर गई। उन्होंने कहा कि मजबूरी में पूरा परिवार टीन के छप्पर के नीचे रहता है। वहीं, बच्चे का जन्म भी इसी छप्पर के नीचे हुआ और इसके बाद से मां बीमार चल रही थी।

पुलिस ने बच्चे को किया रेस्क्यू

लेस्लीगंज पुलिस ने मामला सामने आने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम लातेहार भेजी। वहां से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि बच्चे को सुरक्षित वापस लाने के लिए टीम काम कर रही थी।