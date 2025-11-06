डॉक्टर ने मासूम को लगा दिया गलत इंजेक्शन, पलामू में बच्चे की हो गई मौत

संक्षेप: झारखंड के पलामू में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां अस्पताल की लापरवाही एक परिवार को इतनी भारी पड़ी कि उसको अपने बच्चे की जान गंवानी पड़ गई। यहां गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से बच्चे की मौत हो गई।

झारखंड के पलामू में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां अस्पताल की लापरवाही एक परिवार को इतनी भारी पड़ी कि उसको अपने बच्चे की जान गंवानी पड़ गई। गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। इस मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

मामला झारखंड के पलामू जिले का है। यहां बुधवार को 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने आोप लगाया कि उसकी मौत गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से हुई है। आरोप लगाने के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस शिकायत में बच्चे के पिता अख्तर आलम ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बच्चे को उल्टी हो रही थी। बच्चे को जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे अचानक उसकी मौत हो गई।