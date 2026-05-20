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बेरमो के सीसीएल अस्पताल की एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म, बच्चे ने तोड़ा दम

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी एक बार फिर से सामने आई है। यहां के बोकारो जिले के बेरमो स्थित सीसीएल केंद्रीय अस्पताल ढोरी की एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने जाने से गंभीर रूप से बीमार बच्चे की मौत हो गई।

बेरमो के सीसीएल अस्पताल की एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म, बच्चे ने तोड़ा दम

झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी एक बार फिर से सामने आई है। यहां के बोकारो जिले के बेरमो स्थित सीसीएल केंद्रीय अस्पताल ढोरी की एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने जाने से गंभीर रूप से बीमार बच्चे की मौत हो गई। बच्चे ने अपनी मां की आंखों के सामने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। नौ साल का अमरजीत कुमार बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत फुसरो नगर परिषद के ढोरी बस्ती बड़कीटांड़ निवासी जीतेंद्र कुमार गोस्वामी का पुत्र था। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है।

इस संबंध में अमरजीत की मां रीना देवी ने बेरमो थाने में शिकायत की है। थाने में दिए आवेदन में बताया है कि उनके पुत्र अमरजीत की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार की रात करीब 9 बजे सीसीएल केंद्रीय अस्पताल ढोरी में उसे भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की स्थिति काफी गंभीर है, उसे बेहतर इलाज के लिए चास (बोकारो) स्थित मुस्कान हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। रात लगभग 11.15 बजे बच्चे को एंबुलेंस (वाहन संख्या जेएच02बीजी 2925) से चास के लिए रवाना किया गया। एंबुलेंस को सनातन बांसफोड़ (गोरा) चला रहे थे।

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मां की आंखों के सामने तड़प-तड़पकर बेटे ने तोड़ दिया दम

रीना ने आरोप लगाया है कि एंबुलेंस में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। जब एंबुलेंस तुपकाडीह के पास पहुंची तो ऑक्सीजन खत्म हो गई। इससे अमरजीत की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। चाहकर भी कुछ करने की स्थिति में हमलोग नहीं थे। अपनी आंखों के सामने अमरजीत ने तड़प-तड़प कर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

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बच्चे के परिजनों ने दिया धरना

इधर, इस घटना के बाद अमरजीत के परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल प्रबंधन के विरोध में मंगलवार को सीसीएल ढोरी के महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर धरना दिया। साथ ही रोड भी जाम कर दिया। बाद में जाम हटा। इस आरोप के संबंध में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सिलेंडर में ऑक्सीजन होगी।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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