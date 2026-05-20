बेरमो के सीसीएल अस्पताल की एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म, बच्चे ने तोड़ा दम
झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी एक बार फिर से सामने आई है। यहां के बोकारो जिले के बेरमो स्थित सीसीएल केंद्रीय अस्पताल ढोरी की एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने जाने से गंभीर रूप से बीमार बच्चे की मौत हो गई।
झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी एक बार फिर से सामने आई है। यहां के बोकारो जिले के बेरमो स्थित सीसीएल केंद्रीय अस्पताल ढोरी की एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने जाने से गंभीर रूप से बीमार बच्चे की मौत हो गई। बच्चे ने अपनी मां की आंखों के सामने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। नौ साल का अमरजीत कुमार बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत फुसरो नगर परिषद के ढोरी बस्ती बड़कीटांड़ निवासी जीतेंद्र कुमार गोस्वामी का पुत्र था। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है।
इस संबंध में अमरजीत की मां रीना देवी ने बेरमो थाने में शिकायत की है। थाने में दिए आवेदन में बताया है कि उनके पुत्र अमरजीत की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार की रात करीब 9 बजे सीसीएल केंद्रीय अस्पताल ढोरी में उसे भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की स्थिति काफी गंभीर है, उसे बेहतर इलाज के लिए चास (बोकारो) स्थित मुस्कान हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। रात लगभग 11.15 बजे बच्चे को एंबुलेंस (वाहन संख्या जेएच02बीजी 2925) से चास के लिए रवाना किया गया। एंबुलेंस को सनातन बांसफोड़ (गोरा) चला रहे थे।
मां की आंखों के सामने तड़प-तड़पकर बेटे ने तोड़ दिया दम
रीना ने आरोप लगाया है कि एंबुलेंस में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। जब एंबुलेंस तुपकाडीह के पास पहुंची तो ऑक्सीजन खत्म हो गई। इससे अमरजीत की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। चाहकर भी कुछ करने की स्थिति में हमलोग नहीं थे। अपनी आंखों के सामने अमरजीत ने तड़प-तड़प कर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
बच्चे के परिजनों ने दिया धरना
इधर, इस घटना के बाद अमरजीत के परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल प्रबंधन के विरोध में मंगलवार को सीसीएल ढोरी के महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर धरना दिया। साथ ही रोड भी जाम कर दिया। बाद में जाम हटा। इस आरोप के संबंध में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सिलेंडर में ऑक्सीजन होगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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