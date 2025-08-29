छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में झारखंड के 2 कारोबारियों पर ऐक्शन, हिरासत में लिए गए

छत्तीसगढ़ की EOW टीम ने राज्य में कथित शराब घोटाले मामले में झारखंड के दो शराब कारोबारियों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार कारोबारियों को प्रोडक्शन वारंट पर यहां लाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने राज्य में कथित शराब घोटाले मामले में झारखंड के दो शराब कारोबारियों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार कारोबारियों को प्रोडक्शन वारंट पर यहां लाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि विदेशी शराब लाइसेंसधारी कंपनी ओम साईं बेवरेज के निदेशक अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा पर राज्य में कथित शराब घोटाले के तहत विदेशी शराब के व्यापार पर कमीशन वसूलने का आरोप है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य में इसी तरह के एक शराब 'घोटाले' मामले में दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर रांची जेल में रखा गया है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है।

अधिकारियों ने बताया कि झारखंड की अदालत से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करने के बाद दोनों को रायपुर लाया जा रहा है। उन्हें शुक्रवार को यहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (एसीबी/ईओडब्ल्यू) की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में धन शोधन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, राज्य में कथित शराब घोटाला 2019 और 2022 के बीच रचा गया था। उस दौरान छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का शासन था।