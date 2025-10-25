धनबाद से पटना जाने वालों के लिए खुशखबरी, छठ पर चलेगी स्पेशल ट्रेन; क्या होगा रूट
संक्षेप: छठ के मौके पर धनबाद से पटना जाने वालों के लिए खुशखबरी है। छठ पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने धनबाद से पटना के लिए आनन-फानन में एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। शनिवार की रात धनबाद से पटना के लिए ट्रेन खुलेगी।
छठ पर धनबाद से पटना जाने वालों के लिए खुशखबरी है। छठ पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने धनबाद से पटना के लिए आनन-फानन में एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। शनिवार की रात धनबाद से पटना के लिए ट्रेन खुलेगी। वापसी में 26 अक्तूबर को ट्रेन सुबह 4.50 बजे पटना से धनबाद के लिए चलेगी। 03303 धनबाद-पटना स्पेशल ट्रेन रात 8.45 बजे धनबाद से खुलेगी। ट्रेन गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, जहानाबाद, तारेगना रुकते हुए रात 2.30 बजे पटना पहुंचेगी।
03304 पटना-धनबाद स्पेशल रविवार की सुबह 4.50 बजे पटना से खुलेगी। यह ट्रेन सुबह 11 बजे धनबाद लौटेगी। ट्रेन में आठ थर्ड एसी बोगियों के अलावा एक चेयरकार बोगी लगाई जा रही है। ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। इस ट्रेन के चलने से गंगा दामोदर एक्सप्रेस और मौर्य एक्सप्रेस के वेटिंग के यात्रियों को सहूलियत होगी।