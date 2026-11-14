खरना के लिए रांची में 13.5 लाख लीटर दूध की मांग, 60% सप्लाई डेयरी कंपनियां करेंगी, बाकी कहां से?
लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रांची में व्रतियों ने अपनी-अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शनिवार को खरना का प्रसाद बनाने के लिए शहर में पिछले साल के मुकाबले इस बार दूध की मांग बढ़ गई है। इस साल यह मांग बढ़कर 13.5 लाख लीटर पर पहुंच गई है।
लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रांची में व्रतियों ने अपनी-अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शनिवार को खरना का प्रसाद बनाने के लिए शहर में पिछले साल के मुकाबले इस बार दूध की मांग बढ़ गई है। पिछले साल जहां 13 लाख लीटर दूध की खपत हुई थी, वह इस साल बढ़कर 13.5 लाख लीटर पर पहुंच गई है। इस तरह मांग में करीब 3.8 प्रतिशत तक का उछाल आया है। हालांकि गौशालाओं से लेकर विभिन्न डेयरी कंपनियों ने आपूर्ति की तैयारी लगभग पूरी कर रखी है।
पूजा के लिए गाय के दूध की सर्वाधिक मांग निजी उत्पादकों और खटालों से होगी। शहर के दूध काउंटरों पर खरना के लिए दूध के ऑर्डर लिए गए हैं। इसके लिए डेयरी कारखाने से लेकर काउंटर तक उपभोक्ताओं को सुगमता से दूध पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था है। खरना में पांच लाख लीटर दूध की आपूर्ति शहर के निजी खटालों से होगी। डेयरी कंपनियां आठ लाख लीटर दूध की सप्लाई करेंगी। मांग को देखते हुए कुछ निजी खटाल संचालकों ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं।
खरना के लिए आज दूध की इस प्रकार है मांग
दूध उत्पादक मांग
निजी खटाल 4.5 लीटर
सुधा डेयरी 3.0 लीटर
मेधा डेयरी 3.5 लीटर
अमूल डेयरी 1.5 लीटर
अन्य 1.0 लीटर
कुल 13.5 लीटर
मेधा डेयरी के अधिकारी अमृतेश ने बताया कि इस बार रांची व आसपास के लिए 3.5 लीटर दूध की मांग है। इसमें और वृद्धि हो सकती है। आमजनों समय पर उपभोक्ताओं को दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके साथ ही अमूल, ओसेम और अन्य छोटी कंपनियों के दूध की मांग भी बढ़ी है। बताया गया है कि अर्घ्य के दौरान चढ़ने वाले पारंपरिक व्यंजनों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी की मांग में भी वृद्धि हुई है।
सुधा डेयरी के अधिकारी ने बताया कि कंपनी के पास पिछले तीन दिन से खरना के दिन दूध आपूर्ति के लिए ऑर्डर लिए जा रहे हैं। शनिवार शाम तक रांची डेयरी के पास 3 लाख लीटर दूध की मांग आई है। शहर के वितरकों के पास रात तक मांग और बढ़ सकती है। करीब चार लाख लीटर दूध की आपूर्ति के लिए कंपनी तैयार है। शनिवार सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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