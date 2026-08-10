Chatra News: सेवा, सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मना युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस
Chatra News: सेवा, सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मना युवा कांग्रेस का स्थापना दिवससेवा, सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मना युवा कांग्रेस क
Chatra News: चतरा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को चतरा जिला युवा कांग्रेस की ओर से विभिन्न सामाजिक एवं जनसेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलाध्यक्ष सुमित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस मैदान में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके बाद युवा कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल पहुंचकर मरीजों के बीच फल का वितरण किया। वहीं बिरहोर समुदाय के बच्चों के बीच फल, बिस्कुट एवं टॉफी बांटकर उनके साथ खुशियां साझा की गईं। कार्यक्रम के माध्यम से संगठन ने सेवा, सद्भाव और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि 9 अगस्त 1960 को भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। युवा कांग्रेस देश के युवाओं की आवाज को मजबूती देने वाला संगठन है और लोकतंत्र, संविधान तथा सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मौके पर सिमरिया विधानसभा अध्यक्ष अरुण कुमार यादव, नगर अध्यक्ष आनंद कुमार यादव, सैयद अजीमुद्दीन ख्वाजा, मोहम्मद मुबारक, पीयूष राज, राज कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।फोटो 09 अगस्त चतरा 25- कांग्रेस स्थापना दिवस मनाते कांग्रेसी
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