Chatra News: मॉडल कॉलेज में न्यू वोटर्स जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

Chatra News: चतरा, प्रतिनिधि। मॉडल कॉलेज चतरा में बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए नीव वोटर्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य डॉ. मनीष दयाल ने किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र युवाओं का मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।जिला

निर्वाचन कार्यालय से पहुंचे सुजीत राय और राहुल कुमार ने विद्यार्थियों को नए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के *एउक ठएळ* मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया समझाई तथा सोशल मीडिया पर नीव वोटर्स हैशटैग के साथ जागरूकता अभियान चलाने का भी आह्वान किया।कार्यक्रम में कार्यालय सहायक बजरंग कुमार, अंकज सिन्हा, शीशम यादव सहित महाविद्यालय के कर्मचारी, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक और महिलाएं उपस्थित रहीं। प्राचार्य ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र युवाओं का पंजीकरण *5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। उन्होंने सभी से इस अभियान को सफल बनाने और कोई भी पात्र युवा मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसके लिए सहयोग करने की अपील की।