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Chatra News: चतरा प्रखंड कार्यालय में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर प्रशिक्षण आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: चतरा प्रखंड कार्यालय में 2026 के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों को दावा, आपत्ति, नोटिस जारी करने और सत्यापन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। उनके कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर दिया गया। सभी का ध्यान त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने पर केंद्रित रहा।

Chatra News: चतरा प्रखंड कार्यालय में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर प्रशिक्षण आयोजित

Chatra News: चतरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। चतरा प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत दावा एवं आपत्ति, नोटिस निर्गत करने तथा सत्यापन प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की विस्तृत जानकारी दी गई।प्रशिक्षकों ने बताया कि दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने, आवश्यक दस्तावेजों की जांच, नोटिस जारी करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सत्यापन कार्य पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाना है। सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।बैठक

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में मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और अपात्र प्रविष्टियों का नियमानुसार निष्पादन किया जा सके। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

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