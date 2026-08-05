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Chatra News: मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, चार सितंबर तक दर्ज होंगे दावा-आपत्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का प्रारूप बुधवार को प्रकाशित किया गया। 1 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि के अनुसार तैयार सूची का निरीक्षण विभिन्न कार्यालयों पर किया जा सकता है। मतदाता 4 सितंबर 2026 तक नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Chatra News: मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, चार सितंबर तक दर्ज होंगे दावा-आपत्ति

Chatra News: सिमरिया, निज प्रतिनिधि। 26-सिमरिया (अजा) विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का प्रारूप बुधवार को प्रकाशित कर दिया गया। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार महतो ने बताया कि एक अक्टूबर 2026 अर्हता तिथि के आधार पर तैयार सूची का निरीक्षण निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय तथा सभी मतदान केंद्रों पर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए 4 सितंबर 2026 तक प्रपत्र-6, 7 एवं 8 के माध्यम से दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। पात्र नागरिक बीएलओ, संबंधित कार्यालय अथवा डाक के माध्यम से भी आवेदन जमा कर सकते हैं।

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उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि प्रारूप सूची में अपना नाम जांच लें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन देकर सुधार सुनिश्चित करें।

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