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Chatra News: रेंजर्स दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन, युवाओं ने दिखाया उत्साह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: चतरा में रेंजर्स दिवस के अवसर पर चिमटी रेस्टोरेंट में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस शिविर का उद्घाटन डॉ. मो. अजहर ने किया। युवाओं ने सक्रियता से हिस्सा लिया, जिसमें सात रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और मानवता की सेवा की।

Chatra News: रेंजर्स दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन, युवाओं ने दिखाया उत्साह

Chatra News: चतरा, संवाददाता। रेंजर्स दिवस के अवसर पर शुक्रवार को चतरा स्थित चिमटी रेस्टोरेंट में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन रेस्टोरेंट के संचालक प्रिंस कुमार के नेतृत्व में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से किया गया। शिविर का उद्घाटन डॉ. मो. अजहर ने किया। इस अवसर पर युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कुल सात रक्तवीरों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। रक्तदान करने वालों में आदित्य, अजय पटेल, सागर टोप्पो, जितेंद्र सिन्हा, विष्णु कुमार उर्फ बाबू, अविनाश कुमार एवं मो. आकिब शामिल रहे। शिविर को संबोधित करते हुए प्रिंस कुमार ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है।

एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद मरीज को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने युवाओं से नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करने और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव धर्मेंद्र पाठक, एमपीडब्ल्यू रत्नेश कुमार, रमेश कुमार, जीएनएम मधुलता कुमारी, लैब टेक्नीशियन विजय कुमार तथा सुमन कुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उपस्थित लोगों ने इस तरह के सामाजिक आयोजनों को समय-समय पर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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