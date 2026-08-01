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Chatra News: आम्रपाली में प्रदूषण रोकने के लिए एंटी स्माग गन और डस्ट कलक्टर लगाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: टंडवा क्षेत्र में आम्रपाली-चंद्रगुप्त कोल परियोजना के कारण प्रदूषण, खराब सड़कें और दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। मुखिया सुनीता देवी और कांग्रेस नेता सुभाष दास ने जनहित में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्माग गन और सफाई कर्मियों की मांग की गई है।

Chatra News: आम्रपाली में प्रदूषण रोकने के लिए एंटी स्माग गन और डस्ट कलक्टर लगाने की मांग

Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। आम्रपाली-चंद्रगुप्त कोल परियोजना के कारण टंडवा क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण, जर्जर सड़कों और दुर्घटनाओं को लेकर ग्राम पंचायत टंडवा की मुखिया सुनीता देवी और कांग्रेस नेता सुभाष दास ने आम्रपाली के महाप्रबंधक को जनहित में ज्ञापन सौंपा है। मुखिया ने आम्रपाली-चंद्रगुप्त कोल परियोजना के महाप्रबंधक को दिए पत्र में कहा कि परियोजना से रोजाना हजारों हाइवा-डंपर गुजरते हैं। इससे ग्रामीण सड़कें टूट गई हैं। पानी के छिड़काव नहीं होने से धूल उड़ रही है और सफाई कर्मी नहीं होने से गंदगी फैल रही है। इससे आम लोगों, छात्रों और राहगीरों को सांस लेने में परेशानी हो रही है।

लिहाजा मुखिया ने प्रदुषण पर लगाम लगाने के लिए एंटी स्माग गन और डस्ट कलक्टर लगाने की मांग की है। इसके अलावा साफ सफाई के लिए दो दर्जन सफाई कर्मियों को लगाने की मांग की है।

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