Chatra News: जीपीडीपी प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर पंचायत निर्माण पर जोर
Chatra News: टंडवा में ग्राम पंचायत विकास योजना 2026-27 के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। बीडीओ ने उद्घाटन में कहा कि लक्ष्य जनभागीदारी से विकास योजनाएं तैयार करना है। प्रशिक्षण में विभिन्न पंचायत कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण एवं सतत विकास जैसे मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की।
Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय सभागार में ग्राम पंचायत विकास योजना 2026-27 के तहत ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षण का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।प्रशिक्षण में मुखिया,पंचायत सचिव, रोजगार सेवक,पंचायत सहायक,वीपीआरपी फैसिलिटेटर,वीओ सह फ्रंटलाइन वर्कर तथा वार्ड सदस्य शामिल हुए। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य जनभागीदारी के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करना है।उन्होंने सफल ग्रामसभा के आयोजन, कार्यों में पारदर्शिता, ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर समयबद्ध डिजिटल प्रविष्टि तथा पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय आय सृजन पर विशेष बल दिया।प्रशिक्षण
के दौरान प्रतिभागियों को स्वच्छ एवं हरित पंचायत, गरीबी मुक्त आजीविका, जल पर्याप्त पंचायत, महिला अनुकूल पंचायत, सुशासन, महिला एवं बाल हितैषी पंचायत, सतत विकास लक्ष्य,सहभागी ग्रामीण आकलन,संसाधन मानचित्रण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण से संबंधित विषयों की जानकारी दी गई।प्रशिक्षण का संचालन मास्टर ट्रेनर मोहम्मद नेहाल वारसी उपेंद्र यादव, सुप्रिया कुमारी एवं शंकर दांगी ने किया।
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