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Chatra News: पुलिस से बचने के चक्कर में पलटा भूसे से लदा ट्रक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: चतरा-गया डोभी मार्ग पर संघरी घाटी में एक ट्रक पलट गया, जिसमें तस्करी के दौरान छिपाई गई महंगी अंग्रेजी शराब की बोतलें थीं। हादसे के बाद स्थानीय लोग शराब लूटने के लिए इकट्ठा हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और जांच शुरू कर दी।

Chatra News: पुलिस से बचने के चक्कर में पलटा भूसे से लदा ट्रक

Chatra News: चतरा, संवाददाता। चतरा-गया डोभी मुख्य मार्ग पर स्थित संघरी घाटी में रविवार को पुलिस से बचने की जद्दोजहद में भूसे से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गयी, जिसके बाद उसमें छिपाए गए तस्करी के बड़े खेल की पोल खुल गई। हादसे के बाद भूसे के बोरों के अंदर छिपाकर ले जाई जा रही हरियाणा लेबल और रॉयल चैलेंज ब्रांड की महंगी अंग्रेजी शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं।

स्थिति का नियंत्रण

बीच सड़क पर शराब की बोतलें देख आस-पास के लोग और वहां से गुजरने वाले राहगीरों में शराब लूट की होड़ मच गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी अनिल कुमार उरांक दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस संदिग्ध ट्रक का पीछा कर रही थी, तभी तेज रफ्तार के कारण तस्करों का ट्रक पलट गया। हादसे का फायदा उठाकर चालक और उपचालक मौके से फरार हो गये।

जांच प्रक्रिया

पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में बची हुई शराब को जब्त कर लिया है और उसे थाने ले आई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि शराब की यह बड़ी खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां खपाया जाना था। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जायेगा।

Frequently Asked Questions

इस घटना में पुलिस किसकी तलाश कर रही है?
पुलिस संदिग्ध ट्रक का पीछा कर रही थी, जिसे तस्करों ने तेज रफ्तार के कारण पलट दिया।
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