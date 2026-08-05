Chatra News: ग्रामीण चिकित्सक के इलाज के बाद युवक की मौत
Chatra News: लमटा पंचायत के कसियाडीह गांव में 19 वर्षीय छोटू भारती की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छोटू की गंभीर स्थिति के कारण उसे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।
Chatra News: लावालौंग, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के लमटा पंचायत अंतर्गत कसियाडीह गांव के 19 वर्षीय छोटू भारती की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आतमपुर गांव में संचालित एक ग्रामीण चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मृतक की बहन लक्ष्मी और परिजनों के अनुसार छोटू भारती एक दिन पूर्व अपने खेत में मेढ़ बनाने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसके पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए आतमपुर गांव स्थित निजी क्लीनिक में कुलेंद्र कुमार के पास ले गए। आरोप है कि वहां मरीज को इंजेक्शन लगाने के साथ दो बोतल सलाइन चढ़ाई गई। काफी देर बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने और हालत बिगड़ने पर परिजन उसे वहां से सदर अस्पताल, चतरा ले गए। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई。
चिकित्सक ने कहा
इस संबंध में आरोपी चिकित्सक कुलेंद्र कुमार ने बताया कि उसने केवल प्राथमिक उपचार किया था। मरीज की स्थिति को देखते हुए दो बोतल सलाइन चढ़ाई गई थी, लेकिन बाद में परिजन उसे अपने साथ ले गए। ऐसे में मेरी कोई जवाबदेही नहीं बनती।
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा
सिमरिया रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बी.एन. प्रसाद ने कहा कि लमटा स्थित सरकारी अस्पताल में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है फिर भी लोग ग्रामीण चिकित्सकों के पास क्यों जाते हैं। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकेगा। वहीं सीओ सह प्रखंड बीडीओ विपिन कुमार भारती ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है। परिजनों की ओर से आवेदन प्राप्त होते ही नियमानुसार जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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