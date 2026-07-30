Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chatra News: तालाब में डूबने से युवक की मौत, परिजनों में मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
Follow us on Google News
share

Chatra News: सिमरिया के कसारी पंचायत के सिंदरीबार में 31 वर्षीय पप्पू उरांव की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। वह खेत में पंप सेट लगाकर धान की पटावन कर रहा था। पांव फिसलने से वह तालाब में गिर गया। ग्रामीणों ने उसे निकाला, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार में शोक का माहौल है।

Chatra News: तालाब में डूबने से युवक की मौत, परिजनों में मातम

Chatra News: सिमरिया, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के कसारी पंचायत के सिंदरीबार में गुरुवार को तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गयी।मृतक युवक पप्पू उरांव 31 वर्ष पिता धनराज उरांव था। जानकारी के अनुसार युवक तालाब में पंप सेट मशीन लगाकर धान की खेत का पटावन कर रह था। इस दौरान वह मशीन खोलने गया था।दौरान पांव फिसलने से युवक तालाब के गहरे पानी में जा डूबा। युवक की पत्नी पति को पानी डूबता देख जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, उसकी आवाज सुनकर आसपास खेत में काम कर रहे लोग व गांव के लोग इकट्ठा हुए।इसके बाद ग्रामीणों द्वारा गहरे पानी से युवक को काफी मशक्कत से निकला गया और इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: जमुई : कुआं में डूबने से किसान की मौत

जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस अस्पताल से शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दिया।इधर युवक की असमायिक मौत से परिजनों का रो रोकर बूरा हाल है, जबकि गांव में मातम छाया हुआ है।

ये भी पढ़ें:Katihar News: ठेहुना भर पानी में मिली युवक की लाश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।