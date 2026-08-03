Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chatra News: सड़क दुर्घटना में पथरिया के युवक की चौपारण में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
Follow us on Google News
share

Chatra News: इटखोरी प्रखंड के पथरिया गांव के 35 वर्षीय रंजीत विश्वकर्मा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह अपने नानी घर से बाइक पर लौट रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें ठोकर मार दी। रंजीत के पीछे तीन बच्चे और एक grieving परिवार छोड़ गया है, जिससे इलाके में शोक का माहौल है।

Chatra News: सड़क दुर्घटना में पथरिया के युवक की चौपारण में मौत

Chatra News: इटखोरी, प्रतिनिधि। इटखोरी प्रखंड के पथरिया गांव निवासी 35 वर्षीय रंजीत विश्वकर्मा पिता महावीर विश्वकर्मा की सड़क दुर्घटना में रविवार को चौपारण प्रखंड अंतर्गत सलाहारा गांव के समीप हो गयी। बताया जाता है कि रंजीत विश्वकर्मा अपने नानी घर सलाहारा गांव से बाईक से लौट रहे थे। इसी दौरान सलाहारा-रंजीता के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें:Hazaribagh News: नानी घर से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत

वहीं पथरिया गांव में शोक का माहौल है। रंजीत अपने पीछे तीन बच्चों को छोड़ गया है। वह घर का इकलौता कमाउ सदस्य सदस्य था। वह बरही में कारीगर का काम करता था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।