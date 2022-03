एनटीपीसी के खिलाफ चल रहा आंदोलन हुआ उग्र, आंदोलनकारियों ने आधा दर्ज वाहन फूंक डाले, पुलिस के साथ हुई जमकर झड़प

हिन्दुस्तान टीम,चतरा Newswrap Mon, 07 Mar 2022 05:52 PM

1/ 3 एनटीपीसी के खिलाफ पिछले 13 माह से चल रहे आदोलन के बीच सोमवार को धरनास्थल दो घंटा के लिये रणक्षेत्र मे बदल... 2/ 3 एनटीपीसी के खिलाफ पिछले 13 माह से चल रहे आदोलन के बीच सोमवार को धरनास्थल दो घंटा के लिये रणक्षेत्र मे बदल... 3/ 3 एनटीपीसी के खिलाफ पिछले 13 माह से चल रहे आदोलन के बीच सोमवार को धरनास्थल दो घंटा के लिये रणक्षेत्र मे बदल...

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.