Chatra News: कुंदा में सर्पदंश से युवक की मौत
Chatra News: कुंदा थाना क्षेत्र के काशीलौग गांव में 17 वर्षीय चंदन कुमार की सर्पदंश से मौत हो गई। उसे एक हफ्ते पहले काटा गया था और कई अस्पतालों में भर्ती कराए जाने के बाद उसकी स्थिति गंभीर हो गई। उसकी मौत से गांव में शोक है, और ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग से जागरूकता अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं।
Chatra News: कुंदा, प्रतिनिधि। कुंदा थाना क्षेत्र के काशीलौग गांव निवासी राजेश पासवान के 17 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार की सर्पदंश से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, चंदन को एक सप्ताह पूर्व रविवार को एक विषैले सांप ने काट लिया था। वह घर क समीप एक पेड़ के नीचे बैठा था इसी क्रम में उसे सांप ने काटा। सांप काटने के बाद परिजनों ने आनन-फानन में उसे प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां से उसे चतरा सदर अस्पताल भेज दिया गया। हालत गंभीर देखते सदर अस्पताल से उसे हजारीबाग ले जाया गया जहां से गंभीरावस्था में चंदन को रिम्स रेफर कर दिया गया था।
रिम्स में इलाज के दौरान शनिवार को चंदन ने दम तोड़ दिया। मौत से गांव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बरसात के मौसम में सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ग्रामीणों ने स्वास्थ् विभाग से जागरूकता अभियान चलाने और सभी स्वास्थ् केंद्रों में सर्पदंश रोधी इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था रखने की मांग की है।
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