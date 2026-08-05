Chatra News: भद्रकाली मंदिर न्यास समिति के सौजन्य से मंदिर परिसर में लगाई गई स्ट्रीट लाइट
Chatra News: मां भद्रकाली मंदिर न्यास समिति ने सावन माह के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के पास स्ट्रीट लाइट लगाई है। इससे रात के अंधेरे में कांवरियों को जल चढ़ाने में मदद मिलेगी। समिति के सदस्यों के प्रयास से मंदिर की सजावट भी की गई है।
Chatra News: इटखोरी प्रतिनिधि। मां भद्रकाली मंदिर में भद्रकाली मंदिर न्यास समिति के द्वारा सावन माह देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। स्ट्रीट लाइट मां भद्रकाली मंदिर के मेन गेट पर, मन्दिर आने जाने वाले रास्ते महोत्सव स्थल, छठ घाट, और मुख्य मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई। लाइट नहीं रहने के कारण सावन के महीने में जल चढ़ाने वाले कांवरियों को रात के अंधेरे में दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब नहीं करना पड़ेगा, मन्दिर के मेंन गेट से मां भद्रकाली मुख्य मंदिर, सहस्त्र शिवलिंग, समेत अन्य मन्दिरो में आर्टिफिशियल फुलों व ताजा फुलों से सजाया गया है।
सभी कार्य न्यास समिति के सदस्यों के अथक प्रयास से किया गया है। इस कार्य में अध्यक्ष यतेन्द्र सिंह चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष अमित कुमार सिंह, उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव, सचिव योगेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष प्रकाश राम सदस्य अनिल कुमार सिंह, जूगेश्वर दांगी, रत्नेश्वर शर्मा, श्याम प्रसाद सिंह, विजय चौरसिया, बालगोविंद राम समेत अन्य का नाम शामिल है।
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