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Chatra News: एसएसबी जवानों और छात्रों ने बिरहू स्कूल में रोपे पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: सिमरिया में 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सहायक कमांडेंट उत्तम कुमार पाल और विद्यालय के प्रधानाचार्य ने किया। छात्रों ने एसएसबी जवानों के साथ मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया।

Chatra News: एसएसबी जवानों और छात्रों ने बिरहू स्कूल में रोपे पौधे

Chatra News: सिमरिया, निज प्रतिनिधि। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 'डी' समवाय, शिला द्वारा एक सराहनीय पहल की गई। वाहिनी मुख्यालय के कमांडेंट संजीव कुमार के निर्देश पर परियोजना 2 उच्च विद्यालय, बिरहु के परिसर में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का नेतृत्व सहायक कमांडेंट उत्तम कुमार पाल और विद्यालय के प्रधानाचार्य ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भारी उत्साह दिखाते हुए एसएसबी जवानों के साथ मिलकर विभिन्न प्रजातियों के फलदार और छायादार पौधे रोपे। इस दौरान सभी ने पर्यावरण को बचाने और रोपे गए पौधों की सुरक्षा करने का सामूहिक संकल्प भी लिया।

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मौके पर मौजूद अधिकारियों ने संदेश दिया कि वृक्षारोपण का वास्तविक उद्देश्य केवल पौधा लगाना नहीं, बल्कि उसे पेड़ बनने तक उसकी नियमित देखभाल करना है। उन्होंने आम लोगों से भी अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। कार्यक्रम को सफल बनाने में एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक (सामान्य) अनिरुद्ध बिस्वास समेत 10 जवानों और विद्यालय परिवार की सराहनीय भूमिका रही।

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