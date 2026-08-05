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Chatra News: गिद्धौर में सर्पदंश से दो अचेत, सदर अस्पताल रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: गिद्धौर के पेक्सा गांव में एक विषैले सांप के डंसने से दो लोग अचेत हो गए। अशोक दांगी और सचिन कुमार को ग्रामीणों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने बताया कि उनकी स्थिति अब सामान्य है। ग्रामीणों ने बरसात में सांपों के खतरे के प्रति सतर्क रहने की अपील की।

Chatra News: गिद्धौर में सर्पदंश से दो अचेत, सदर अस्पताल रेफर

Chatra News: गिद्धौर, प्रतिनिधि। प्रखंड के पेक्सा गांव में बुधवार को अलग-अलग घटनाओं में विषैले सांप के डंसने से दो लोग अचेत हो गए। ग्रामीणों की तत्परता से दोनों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल, चतरा भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी स्थिति सामान्य बताई है। जानकारी के अनुसार पेक्सा गांव निवासी अशोक दांगी (50) धान के खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान खेत में मौजूद एक विषैले सांप ने उन्हें डंस लिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे अचेत हो गए। वहीं गांव का 16 वर्षीय सचिन कुमार घर के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान उसे भी एक विषैले सांप ने डंस लिया, जिससे वह भी अचेत होकर गिर पड़ा।

घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, चतरा पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार समय पर उपचार मिलने से दोनों की हालत फिलहाल सामान्य है। घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल बना रहा। ग्रामीणों ने बरसात के मौसम में खेतों और घरों के आसपास सांपों के बढ़ते खतरे को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

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