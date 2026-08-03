Chatra News: 3 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल
Chatra News: सिमरिया थाना पुलिस ने गैर जमानती वारंट के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में फुलेंद्र राम, गणेश सिंह और राहुल गंझू शामिल हैं। सभी आरोपी सिमरिया थाना क्षेत्र के निवासी हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
Chatra News: सिमरिया, निज प्रतिनिधि। सिमरिया थाना पुलिस ने गैर जमानतीय वारंट के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में फुलेंद्र राम, गणेश सिंह दोनों बानासाड़ी और राहुल गंझू शिला ओपी अंतर्गत बोंगादाग गांव निवासी सभी सिमरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। यह जानकारी सिमरिया थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि न्यायालय से निर्गत गैर जमानतीय वारंट के आलोक में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को उनके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया और विधिवत न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
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