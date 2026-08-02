Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chatra News: कार, मोटरसाइकिल में टक्कर, दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
Follow us on Google News
share

Chatra News: हंटरगंज में शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मुकेश कुमार और सुभाष चंद्र बोस शामिल हैं, जो मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। उनका वाहन एक कार से टकरा गया। दोनों को स्थानीय लोगों ने हंटरगंज अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है।

Chatra News: कार, मोटरसाइकिल में टक्कर, दो घायल

Chatra News: हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। हंटरगंज शेरघाटी मुख्य मार्ग स्थित नावाडीह पनारी गांव के समीप शनिवार को सड़क दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गये। घायल युवको में गया जिला के आमस थाना क्षेत्र के नवागढ़ गांव के प्रेमन यादव के पुत्र मुकेश कुमार और नवजादी प्रसाद का पुत्र सुभाष चंद्र बोस है। दोनों मोटरसाइकिल से हंटरगंज से अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान नावाडीह पनारी गांव के समीप सामने से आ रही एक कार से मोटरसाइकिल की टक्कर हो गयी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से हंटरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ये भी पढ़ें:Hazaribagh News: टाटीझरिया में कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल

वहीं पुलिस ने कार को जप्त कर थाना ले आई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hunterganj Road Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।