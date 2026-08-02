Chatra News: कार, मोटरसाइकिल में टक्कर, दो घायल
Chatra News: हंटरगंज में शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मुकेश कुमार और सुभाष चंद्र बोस शामिल हैं, जो मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। उनका वाहन एक कार से टकरा गया। दोनों को स्थानीय लोगों ने हंटरगंज अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है।
Chatra News: हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। हंटरगंज शेरघाटी मुख्य मार्ग स्थित नावाडीह पनारी गांव के समीप शनिवार को सड़क दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गये। घायल युवको में गया जिला के आमस थाना क्षेत्र के नवागढ़ गांव के प्रेमन यादव के पुत्र मुकेश कुमार और नवजादी प्रसाद का पुत्र सुभाष चंद्र बोस है। दोनों मोटरसाइकिल से हंटरगंज से अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान नावाडीह पनारी गांव के समीप सामने से आ रही एक कार से मोटरसाइकिल की टक्कर हो गयी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से हंटरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वहीं पुलिस ने कार को जप्त कर थाना ले आई है।
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