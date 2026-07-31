Chatra News: बलबल में बाइक दुर्घटना, महिला गंभीर रूप से घायल
Chatra News: गिद्धौर में शुक्रवार को हुए एक बाइक दुर्घटना में 24 वर्षीय मनीष देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, चतरा रेफर कर दिया गया।
Chatra News: गिद्धौर, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के बलबल में शुक्रवार को हुई बाइक दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल की पहचान इंदरवा गांव के संतोष कुमार की पत्नी मनीष देवी (24) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गिद्धौर पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल,चतरा रेफर कर दिया।
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