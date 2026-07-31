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Chatra News: सिमरिया थाना दिवस में एसडीपीओ ने सुनीं समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: सिमरिया थाना परिसर में 'थाना दिवस' का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों ने भूमि विवाद और अन्य शिकायतें दर्ज कीं। 7 मामलों में से 4 का मौके पर समाधान किया गया। एसडीपीओ ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हर शुक्रवार को 'थाना दिवस' का आयोजन होगा ताकि जनता को सहूलियत हो सके।

Chatra News: सिमरिया थाना दिवस में एसडीपीओ ने सुनीं समस्याएं

Chatra News: सिमरिया निज प्रतिनिधि सिमरिया थाना परिसर में शुक्रवार को एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊसाहेब के नेतृत्व में 'थाना दिवस' का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे फरियादियों ने भूमि विवाद, आपसी रंजिश और अन्य शिकायतों से जुड़ी अपनी समस्याएं रखीं। जनता दरबार में कुल 7 मामले सामने आए, जिनमें से दोनों पक्षों की मौजूदगी में 4 गंभीर जमीन विवादों का मौके पर ही (ऑन द स्पॉट) शांतिपूर्ण निपटारा कर दिया गया। थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि शेष बचे 3 मामलों को सुरक्षित रखते हुए उनकी समीक्षा की जा रही है, जिन पर जल्द ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए निष्पादन किया जाएगा।

एसडीपीओ ने जमीन और आपसी विवादों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करने का कड़ा निर्देश दिया। प्रशासन ने घोषणा की है कि अब हर शुक्रवार को तय समय पर थाना दिवस का आयोजन होगा, ताकि आम जनता को छोटे-मोटे विवादों के लिए बार-बार थाने के चक्कर न काटने पड़ें। मौके पर राजस्व अंचल निरीक्षक अमर लाल, अमीन रविंद्र कुमार, शिवनाथ राम, पुलिसकर्मी विकास कुमार सहित दर्जनों ग्रामीण व फरियादी उपस्थित थे।

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